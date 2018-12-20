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المشدد 15 سنة لعامل قتل آخر فى الشرابية

قضايا وحوادث

قتل (تعبيرية)
قتل (تعبيرية)

شيماء السيد

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جريمة قتل

قتل عامل فى الشرابية

قتل فى الشرابية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "صبرى عبد الحميد"، بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل مواطن والشروع فى قتل أخر بدائرة قسم الشرابية.

صدر  الحكم برئاسة المستشار  حامد حسنين حسنين، وأمانة  سر ممدوح.

وأسندت النيابة للمتهم صبرى عبد الحميد أحمد، 62 سنة "حداد"، تهمة قتل المجنى عليه "عمر محمد عمر" مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين"، وما أن وجده متوقفا أسفل منزله حتى سدد إليه طعنه بعنقه، وأخرى بصدره، فأحدث به الإصابات الموصوفة التى أودت بحياته.

كما أسندت النيابة للمتهم تهمة الشروع فى قتل المجنى عليه " محمد عمر حسن"، بأن أعد النية وما أن صادفه بالطريق العام حتى سدد له طعنة بالصدر قاصدا قتله، إلا أن أمله قد خاب لإنقاذ المجنى عليه من قبل الأهالى.


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