شاهد.. معلم فلسفة يشرح لطلابه على الأغاني الشعبية

عرض الإعلامي تامر أمين، مقطع فيديو، لمعلم فلسفة يشرح المنهج لطلابه على أنغام الأغاني الشعبية.

وقال لطفي أبو زيد، معلم الفلسفة صاحب الفيديو، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، إن الطالب هو الحكم الأساسي في اختيار طريقة الشرح، متابعًا: "أنا بعامل الطلاب كإخواتي وأصدقائي لأن فارق العمر ليس كبيرًا، وبحاول أحببهم في المادة".

وأضاف "أبو زيد"، أن معظم الطلاب أقاربه، وأن رقصه أثناء الشرح خرج بشكل عفوي وغير مقصود، موضحًا أنه يعتمد على فهم الطالب أولا ثم يلجأ إلى هذه الطريقة حتى يحفظ بعد الفهم، وأنه اختار الطريقة التي تناسب الطلاب بهدف نقل المعلومات إليهم وسهولة حفظها.

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