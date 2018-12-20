» ضبط شبكة دعارة أثناء ممارسة الرذيلة بشقة فى الدقى

20 ديسمبر 2018 - 12:17 م

تحقق نيابة الدقي مع 4 شباب بينهم اثنان يحملان جنسيات عربية وفتاة، بعد القبض عليهم داخل شقة أثناء ممارستهم الرذيلة والتحريض على الفجور.

البداية عندما سمع الأهالي أصوات غريبة من داخل إحدى الشقق محل سكنهم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وباقتحام الشقة تم العثور على 4 شباب من بينهم سائق تاكسي و2 يحملان جنسيات عربية وفتاة.

وذكرت التحقيقات أن شابين عربيين تعرفا على المتهم "ا. م" أثناء عرض نفسه على أحد مواقع الإنترنت من أجل التعارف وممارسة الفجور، وعلى الفور تواصلوا معه وطلبوا منه أن يقضوا معه 4 أيام داخل إحدى الشقق، وبناء على ذلك قام سائق التاكسي "المتهم الثاني" بتأجير شقة لهم وتوصيلهم وتسهيل لهم مهمة ممارسة الفجور، حتى تم القبض عليهم.