» الجندى مهاجمًا عمرو أديب: "عنده حالة نفسنة"

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هاجم الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الإعلامي عمرو أديب، قائلاً: "عمرو أديب إعلامي عظيم بشكل محترف، ولكن منفسن مني".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "عمرو أديب عنده حالة نفسنة مني وبتطلع منه، في إيه يا ابني".

ووجه رسالة إلى "أديب"، قائلا: "أنت رجل ديمقراطي وعليك أن تتيح لي أن أقول رأيي مثلما تقول رأيك، الله أكبر في عينيك يا عمرو يا أديب، اهدى يا عمرو لأنه بيبان في عينيك"، مستكملا: "أنا وأنت قاعدين في خندق واحد لصالح الاصطفاف الوطني، اهدى وبلاش نفسنة وبلاش تنبش".

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