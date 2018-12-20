  • الخميس 20 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:08 م
بحث متقدم
محاكمة

براءة 40 متهمًا بقضية "التمويل الأجنبي"

صورة الخبر

«ذا هيل»: أمريكا تذبح حلفاءها

منتخب مصر

منتخب الفراعنة يحصد المركز 56 عالميًا

الداخلية

مقتل خلية إرهابية فى تبادل إطلاق النار مع الداخلية

الرئيس السيسي

قرار جمهورى جديد للرئيس.. تعرف عليه

ترامب: إمداد الجيش الأمريكي بـ12 حاملة طائرات

أول رد سورى على الانسحاب الأمريكى من أراضيها

تريزيجيه

3 أندية إيطالية تتصارع على "تريزيجيه"

مبارك وعبد الوهاب

الفقي يكشف سرا لمبارك عن "عبد الوهاب"

سيف الإسلام

لأول مرة.. نجل القذافي يتحدث للشعب الليبي

قناة عربية تكشف 3 مفاجآت لـ" حماس"

بالفيديو.. قناة عبرية تكشف 3 مفاجآت لـ"حماس"

مجلس الوزراء ينفى عدم اعتراف السعودية بالماجستير الطبى المصرى

آخر الأخبار

حاصلين على ماجستير
حاصلين على ماجستير

وكالات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

الحكومة تكشف حقيقة زيادة أسعار بنزين 95

#

النيابة بمحاكمة "دومة".. لا وفيات أو وقعت خلال الأحداث

#

قتل«خاشقجي» صدمني.. لكننا بحاجة إلى أموال السعودية

#

الكويت تراجع الشهادات الدراسية لكل موظفيها بعد وقائع التزوير

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله من أنباء حول عدم اعتراف المملكة العربية السعودية بشهادة "الماجستير الطبي" الصادرة من الجامعات المصرية، بعد إصدار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لائحة تنفيذية جديدة، لتصنيف المهن الطبية، تضمنت إلغاء الاعتراف بالشهادات العليا المصرية.

وقال المركز الإعلامي أنه قام بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً عدم إلغاء السعودية الاعتراف بالماجستير الطبي المصري، وأن الشهادات العليا المصرية معترف بها دوليًا وعليها إقبال متزايد بالأخص في الدول العربية.

وشددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف الإساءة لصورة التعليم الجامعي في مصر، في وقت يتزايد فيه بشكل ملحوظ أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «إلهان عمر» أكثر النساء نفوذًا فى أمريكا
» مقتل 10 أشخاص فى تفجير حافلة بإثيوبيا
» الرئيس يتفقد جبل الجلالة بالعين السخنة
» مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية يحتفل باليوم العالمى لـ"اللغة العربية"
» عودة 340 مصريا من ليبيا خلال الـ24 ساعة ماضية
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور
» مشادة كلامية بين أمين و"الخطيب" بسبب "فيفى عبده"
» مسئول أمريكي: الانسحاب من سوريا يستغرق 4 أشهر
» «فتح الله» يهدد مسئولي الزمالك
» شيري عادل تكشف حقيقة انفصالها عن معز مسعود
» فنان شهير يكشف حقيقة دخوله السجن في 13 قضية

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • عصر

    02:43 م

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق