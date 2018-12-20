مجلس الوزراء ينفى عدم اعتراف السعودية بالماجستير الطبى المصرى

20 ديسمبر 2018 - 11:10 ص

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله من أنباء حول عدم اعتراف المملكة العربية السعودية بشهادة "الماجستير الطبي" الصادرة من الجامعات المصرية، بعد إصدار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لائحة تنفيذية جديدة، لتصنيف المهن الطبية، تضمنت إلغاء الاعتراف بالشهادات العليا المصرية.

وقال المركز الإعلامي أنه قام بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً عدم إلغاء السعودية الاعتراف بالماجستير الطبي المصري، وأن الشهادات العليا المصرية معترف بها دوليًا وعليها إقبال متزايد بالأخص في الدول العربية.

وشددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف الإساءة لصورة التعليم الجامعي في مصر، في وقت يتزايد فيه بشكل ملحوظ أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.