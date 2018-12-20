  • الخميس 20 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:53 م
بحث متقدم
اسعاف مريض

الصور الأولى لانهيار سور مدرسة المرج

صور جديدة للمتهمين بقتل السائحتين بعد اغتصابهما

صور جديدة للمتهمين بقتل السائحتين بعد اغتصابهما

خاشقجي

تعليق مثير للجدل من بوتين على مقتل خاشقجى

صورة الخبر

بسبب "البنادق".. 40 ألف أمريكي توفوا عام 2018

الافراج عن 120 مسجونا بمناسبة عيد الاضحى

قرار رئاسي سار لأهالي السجناء

راموس وصلاح

شاهد.. "راموس" بالجلابية فى زيارة لمسجد الشيخ زايد

خلية ارهابية

الصور الأولى لخلية "حسم" الإرهابية

ننشر تفاصيل جلسة التحفظ على أموال المتهمين بـ"التمويل الأجنبي"

ننشر أسماء الحاصلين على البراءة فى قضية التمويل الأجنبي

البرعي : كلام الرئيس عن الوزن والصحة "إيجابي جدا"

البرعي: كلام الرئيس عن الوزن والصحة "إيجابي جدًا"

صورة الخبر

«ذا هيل»: أمريكا تذبح حلفاءها

المالية تنهى أزمة شركة "عمر أفندى" مع إحدى المؤسسات الدولية

آخر الأخبار

معيط
معيط

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

ما لا تعرفه عن الراحل محمود القلعاوي: أخته فنانة شهيرة

#

أوراسكوم تتقدم للرقابة المالية بعرض شراء ثروة كابيتال

#

بلتون: لم نرتكب مخالفة في طرح "ثروة كابيتال"

#

لجنة حكومية لدراسة أزمة الأجور

انستجرام

احمد سعد

سمية الخشاب

الحزام الاحمر

وقع كل من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والدكتور محمد معيط وزير المالية على اتفاقية تسوية النزاع بين شركة عمر أفندى، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة، بالإضافة إلى حصتها في رأسمال الشركة بحضور المستشار مصطفى البهبيتى، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية.

ووفقا لهذه الاتفاقية، تقوم الشركة القابضة للتشييد والتعمير وهى إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام  بسداد مبلغ التسوية لمؤسسة التمويل الدولية كتسوية نهائية وشاملة لإجمالي المبالغ المستحقة للمؤسسة، بضمان وزارة المالية للشركة القابضة فى سداد مبلغ التسوية البالغ 35 مليون دولار، وشملت الاتفاقية التزام المؤسسة والشركة القابضة وشركة عمر أفندى باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنازل عن الدعاوى القضائية المتداولة والمقامة من قبل كل منها والناشئة عن أو المتعلقة بأى من الاتفاقات المعنية، وذلك فى سبيل تنفيذ التسوية الودية.

وهذه الاتفاقية أنهت النزاع القائم منذ عدة سنوات بين شركة عمر أفندى ومؤسسة التمويل الدولية، حيث كان قد صدر حكم محكمة القضاء الإدارى فى 2011 ببطلان بيع شركة "عمر أفندى" وتوقفت الشركة عن سداد القرض الذى حصلت عليه فى عام 2007.

يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد اعتمد فى نوفمبر 2018 عددًا من القرارات التى اتخذتها اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، من بينها التسوية الخاصة بالنزاع القائم بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC ) وشركة عمر أفندى، حيث كانت الشركة القابضة للتجارة (والتى اندمجت لاحقا فى الشركة القابضة للتشييد والتعمير) قد قامت ببيع 90% من أسهم رأس مال شركة عمر أفندى إلى شركة سعودية ورجال أعمال سعوديين وتأسست شركة مساهمة لذلك الغرض.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مقطع فيديو إباحى لدجال يثير الجدل
» شاهد.. حضن أحمد سعد وسمية الخشاب يثير الجدل
» تأجل دعوى وقف استيراد الغاز من إسرائيل
» قوات الأمن السودانية تطلق الغاز المسيل لتفريق المحتجين
» المشدد 15 سنة لعامل قتل آخر فى الشرابية
» وفاة القنصل الفلسطيني فى إسطنبول
» العريفى يكشف معجزة عن "الإمام البخارى"
» 6 سنوات لأب أطلق على مولوده "هتلر"
» ضبط شبكة دعارة أثناء ممارسة الرذيلة بشقة فى الدقى
» سمر للمحكمة: "تزوجته سرًا.. فخطب صديقتى"
» العقيقة فى المنام مناسبة سارة

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • مغرب

    05:01 م

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق