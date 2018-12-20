» عودة 340 مصريا من ليبيا خلال الـ24 ساعة ماضية

20 ديسمبر 2018 - 10:48 ص

قال اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح إن 340 مصريًا عادوا من ليبيا عبر منفذ السلوم بينهم 315 شخصًا سافروا بصورة شرعية و25 بصورة غير شرعية، كما عبرت 256 شاحنة في الاتجاهين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف مدير الأمن في بيان اليوم له إنه تم إنهاء إجراءات سفر 729 شخصًا عبر المنفذ منهم 260 مصريًا و469 ليبيا، وإنهاء إجراءات مغادرة 124 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 132 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.