17 ملفا تشريعيا على مائدة مجلس النواب الأسبوع المقبل

20 ديسمبر 2018 - 10:30 ص

وضع مجلس النواب المصري أجندته التشريعية التي من المقرر مناقشتها مع بداية الأسبوع المقبل ولمدة 3 أيام، ومن المقرر أن يستضيف المجلس وزير المالية محمد معيط للرد على طلبات إحاطة ومناقشة عامة وأسئلة مقدمة من النواب.

ويأخذ المجلس الرأي النهائي في شأن مشروعات قوانين مزاولة مهنة الطب، وإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنواب، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ومشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومشروع قانون تعديل بعض أحكام الضريبة على العقارات المبنية.

كما يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون نقابة الفنانين التشكيليين ومشروع قانون إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

ويناقش المجلس أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع ق`انون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين الدكتورة هبة هجرس وخالد حنفي جمعة وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

ويواصل المجلس نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعي قانونين الأول مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثاني مقدم من النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائبا آخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من النائب بهاء الدين أبو شقة وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.

ويناقش مجلس النواب يوم الأحد المقبل خلال الجلسة العامة تقارير اللجان النوعية ; ومن بينها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية وحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 499 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، والموقع في القاهرة بتاريخ 24 / 7 / 2018.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان القوى العاملة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والصناعة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2018 بالموافقة على بروتوكول تعاون بشأن مشروع خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومنظمة العمل الدولية (مكتب القاهرة) خلال الأعوام 2018 – 2021، والموقع في القاهرة بتاريخ 29 / 4 / 2018.

ويناقش النواب أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 498 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي مصر والصين والموقعة في بمين بتاريخ 2018/9/1.

كما يناقش البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 471لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أراضي) والموقع في القاهرة بتاريخ 24 / 7 عام 2018.. وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 477 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية مشروع دعم خطة برنامج التعاون الإقليمي لمبادرة ندرة المياه لزيادة إنتاجية المياه بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأغذية والزراعة ( فاو ) والموقعة بتاريخ 18 / 7 / 2018.

كما يتناول مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن: قرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 2018بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا والموقع في القاهرة بتاريخ 24 / 7 / 2018; وأيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 476 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصري الأمريكي والموقع في القاهرة بتاريخ 24 / 7 / 2018.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 496 لسنة 2018 بالموافقة على الاتفاق الإطاري بين حكومتي الجمهورية و الصين بشأن تقديم الصين قرض ميسر لمصر بقيمة إجمالية لا تتجاوز 4 مليار و604 مليون يوان صيني، والموقع في بكين بتاريخ 2018/9/1..و قرار رئيس الجمهورية رقم 497 لسنة 2018بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني للحصول على قرض بدون فائدة بين حكومتي جمهورية مصر و الصين الشعبية، والموقعة في بكين بتاريخ 2018/9/1.

كما يبحث المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بين حكومة مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك بمبلغ 50 مليون دينار كويتي، والموقعة في القاهرة بتاريخ