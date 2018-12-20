  • الخميس 20 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:49 م
بحث متقدم
البرعي : كلام الرئيس عن الوزن والصحة "إيجابي جدا"

البرعي: كلام الرئيس عن الوزن والصحة "إيجابي جدًا"

صورة الخبر

«ذا هيل»: أمريكا تذبح حلفاءها

محاكمة

براءة 40 متهمًا بقضية "التمويل الأجنبي"

منتخب مصر

منتخب الفراعنة يحصد المركز 56 عالميًا

الداخلية

مقتل خلية إرهابية فى تبادل إطلاق النار مع الداخلية

الرئيس السيسي

قرار جمهورى جديد للرئيس.. تعرف عليه

ترامب: إمداد الجيش الأمريكي بـ12 حاملة طائرات

أول رد سورى على الانسحاب الأمريكى من أراضيها

تريزيجيه

3 أندية إيطالية تتصارع على "تريزيجيه"

مبارك وعبد الوهاب

الفقي يكشف سرًا لمبارك عن "عبد الوهاب"

سيف الإسلام

لأول مرة.. نجل القذافي يتحدث للشعب الليبي

فى لقاء متكافئ..

وادى دجلة يستضيف "الداخلية" على ملعب بتروسبورت

الرياضة

وادى دجلة
وادى دجلة

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

معسكر مغلق لـ"الداخلية" استعدادًا لوادي دجلة

#

مدرب الداخلية يرفع القميص الأحمر.. وجماهير الزمالك ترد بضربه

#

تعرف على تشكيل الداخلية أمام الزمالك

#

«جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الداخلية

يستضيف فريق وادي دجلة نظيره الداخلية، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري، في الساعة السابعة مساءًا على ملعب بتروسبورت.

ويبحث المدير الفني لـ"دجلة"، عن تحقيق النقاط الثلاث في ظل موقف الفريق الصعب في المركز الرابع عشر من جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة.

فيما يسعى علاء عبد العال المدير الفني للداخلية، للخروج من "مطب" النتائج السلبية التي يمر بها الفريق منذ الجولة الحادية عشر بعد فوزه على الطلائع في نوفمبر الماضي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ضبط شبكة دعارة أثناء ممارسة الرذيلة بشقة فى الدقى
» سمر للمحكمة: "تزوجته سرًا.. فخطب صديقتى"
» العقيقة فى المنام مناسبة سارة
» الجندى مهاجمًا عمرو أديب: "عنده حالة نفسنة"
» «إلهان عمر» أكثر النساء نفوذًا فى أمريكا
» مقتل 10 أشخاص فى تفجير حافلة بإثيوبيا
» الرئيس يتفقد جبل الجلالة بالعين السخنة
» مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية يحتفل باليوم العالمى لـ"اللغة العربية"
» عودة 340 مصريا من ليبيا خلال الـ24 ساعة ماضية
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور
» مشادة كلامية بين أمين و"الخطيب" بسبب "فيفى عبده"

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • عصر

    02:43 م

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق