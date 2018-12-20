الإسماعيلي يتدرب فى «الكاميرون» استعدادًا للقطن

20 ديسمبر 2018 - 10:14 ص

يخوض فريق الإسماعيلي تدريبه الأساسي بأحد ملاعب العاصمة الكاميرونية ياوندى، استعدادًا لمواجهة القطن الكاميروني والمقرر لها السبت المقبل على استاد "أحمدو أهيدجو" في إياب دور 32 بدوري أبطال أفريقيا.

وحقق "الدراويش" الفوز فى لقاء الذهاب بنتيجة 2 / 0 فى اللقاء الذى جمعهما مساء الأحد الماضى على استاد الإسماعيلية.

ووصلت بعثة الفريق لفندق الإقامة بالكاميرون مساء أمس الأول الثلاثاء، بعد رحلة سفر استغرقت أكثر من 15 ساعة.