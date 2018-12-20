  • الخميس 20 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:46 ص
بحث متقدم
مبارك وعبد الوهاب

الفقي يكشف سرا لمبارك عن "عبد الوهاب"

سيف الإسلام

لأول مرة.. نجل القذافي يتحدث للشعب الليبي

تريزيجيه

3 أندية إيطالية تتصارع على "تريزيجيه"

قناة عربية تكشف 3 مفاجآت لـ" حماس"

بالفيديو.. قناة عبرية تكشف 3 مفاجآت لـ"حماس"

مظاهرات

بـ"السترات الزرقاء".. مظاهرات جديدة فى فرنسا

احمد موسى

موسى: الموضوع ده زاد عن حده يا ريس

الابراشي عن "التسريبات المزعومة": اللواء عباس يتحدث وهو نائم

الإبراشي لمحامى كامى: "متتشنجش وقولي فين الفلوس"

الخطيب

6 قرارات هامة لـ «الخطيب» فى اجتماع الأهلي

حسن كامي

الكشف عن حجم ثروة الفنان حسن كامي

الدولار بـ18.21 جنيهًا

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري

لأول مرة.. نجل القذافي يتحدث للشعب الليبي

عرب وعالم

سيف الإسلام
سيف الإسلام

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

توفيق عكاشة يغنى لأول مرة على الهواء

#

شريف عامر يكشف سرًا عن حياته الشخصية

#

رسالة من "سيف الإسلام" لبوتين لحل الأزمة الليبية

#

دور جديد لـ"سيف الإسلام" في مستقبل ليبيا

ذكر المتحدث باسم عائلة القذافي، باسم الصول، أن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، سوف يخرج عبر وسائل الإعلام قريبًا من أجل الحديث عن رؤيته ومشروعه الواضح.

وقال الصول، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "سيف الإسلام سيخرج عبر وسائل الإعلام قريبًا ليتحدث للشعب الليبي عن رؤيته ومشروعه الواضح والملموس لكل الليبيين وحقن دماء الناس".

وأشار الصول إلى أن "سيف الإسلام سيتحدث أيضًا عن معاناة الشعب وفضح مشروع الإخوان المسلمين أمام العالم، بالإضافة إلى حل المشاكل الليبية، وتوحيد صفوف الشعب الواحد، ولملمة ما تبقى من الوطن".

ولم يظهر سيف الإسلام القذافي حتى اللحظة عبر وسائل الإعلام إلى العلن منذ إطلاق سراحه من سجنه في مدينة الزنتان الليبية شهر يونيو 2017 ، واعتقل منذ الإطاحة بنظام والده، معمر القذافي، ومقتله عام 2011.

وستأتي هذه الكلمة في الوقت الذي تزداد فيه التوقعات بأنه سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية.

ونشرت حركة "مانديلا ليبيا"15 ديسمبر نتائج استطلاع للرأي مدته 10 أيام كشف أن 90% من المشاركين فيه اختاروا تأييد سيف الإسلام القذافي رئيسا لإعادة بناء الدولة واستكمال المشاريع في البلاد.

وسبق أن صرح منسق الفريق السياسي لسيف الإسلام، محمد القلوشي، لوكالة "سبوتنيك"، بأن نجل العقيد القذافي، لم يعلن رسميًا حتى اللحظة ترشحه لمنصب الرئاسة، أو لأي منصب سياسي آخر في ليبيا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مشادة كلامية بين أمين و"الخطيب" بسبب "فيفى عبده"
» مسئول أمريكي: الانسحاب من سوريا يستغرق 4 أشهر
» «فتح الله» يهدد مسئولي الزمالك
» شيري عادل تكشف حقيقة انفصالها عن معز مسعود
» فنان شهير يكشف حقيقة دخوله السجن في 13 قضية
» بعثة الأهلي تطير إلى "إثيوبيا" لمواجهة جيما
» فتاة ادعت اغتصابها بالمنصورة .. فحدثت المفاجأة
» فنان شهير يكشف تفاصيل القبض عليه بتهمة الانتماء للإخوان
» فنانة شهيرة تطلب من جمهورها التكفل بعلاجها
» شاهد بكاء بسمة وهبة وسط زملائها عقب عودتها من رحلة العلاج
» ابنة هيفاء وهبي تكشف عن عمرها الحقيقي

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق