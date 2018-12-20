3 أندية إيطالية تتصارع على "تريزيجيه"

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تترقب الأندية الإيطالية اللاعب محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف قاسم باشا التركي في محاولات للاستفادة من خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت تقارير إيطالية إن أبرز الأندية التي ترغب في ضم اللاعب إلى صفوفها روما وبارما ولاتسيو.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إن لاتسيو قد حدد مبلغ 6 ملايين يورو من أجل ضم تريزيجيه في شهر يناير المقبل، مشيرًا إلى أن قاسم باشا يريد الحصول على 10 ملايين يورو.

وأكد الموقع الإيطالي أن ناديي روما وبارما يراقبان وضع تريزيجيه مع قاسم باشا للدخول في مفاوضات معه، كما أوضحت التقارير أن لاتسيو يفكر أيضًا فيه.

يذكر فأن تريزيجيه كان على مقربة من الانتقال إلى صفوف جالاتا سراي التركي أو سلافيا براج التشيكي خلال أغسطس الماضي.

وأشارت تقارير صحفية مؤخرا رغبة نادي الشباب السعودي في التعاقد مع تريزيجيه لتدعيم صفوف الليوث في سوق الانتقالات الشتوية في يناير.

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