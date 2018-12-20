  • الخميس 20 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:44 ص
بحث متقدم
مبارك وعبد الوهاب

الفقي يكشف سرا لمبارك عن "عبد الوهاب"

سيف الإسلام

لأول مرة.. نجل القذافي يتحدث للشعب الليبي

تريزيجيه

3 أندية إيطالية تتصارع على "تريزيجيه"

قناة عربية تكشف 3 مفاجآت لـ" حماس"

بالفيديو.. قناة عبرية تكشف 3 مفاجآت لـ"حماس"

مظاهرات

بـ"السترات الزرقاء".. مظاهرات جديدة فى فرنسا

احمد موسى

موسى: الموضوع ده زاد عن حده يا ريس

الابراشي عن "التسريبات المزعومة": اللواء عباس يتحدث وهو نائم

الإبراشي لمحامى كامى: "متتشنجش وقولي فين الفلوس"

الخطيب

6 قرارات هامة لـ «الخطيب» فى اجتماع الأهلي

حسن كامي

الكشف عن حجم ثروة الفنان حسن كامي

الدولار بـ18.21 جنيهًا

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري

بالفيديو.. قناة عبرية تكشف 3 مفاجآت لـ"حماس"

عرب وعالم

قناة عربية تكشف 3 مفاجآت لـ" حماس"
قناة عربية تكشف 3 مفاجآت لـ" حماس"

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

المبعوث الأمريكي يصل إسرائيل لإنهاء «صفقة القرن»

#

"حماس": تصاعد اقتحامات "الأقصى" مخطط للهيمنة على المسجد

#

شاهد .. أكثر لاعبي كرة القدم خداعا في العالم

#

إسرائيل تقرر بناء 20 ألف وحدة استيطانية في القدس

إسرائيل

حماس

هنية

تحديات

قناة عبرية

نشرت القناة العبرية الثانية تقريرًا كشفت فيه عن 3 تحديات لحماس ظهرت أثناء إحيائها للذكرى السنوية للحركة في غزة، وسط تجمهر الآلاف من أنصارها.

وقالت القناة في تقريرها إن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس هدد إسرائيل أمام الآلاف من أنصاره، بأنها لا تستطيع دخول غزة، ومن يجرؤ على ذلك فمصيره إما القتل، أو أن يقع في الأسر.

وأكدت القناة أن هنية أكد أنه علي كنز إستراتيجي من المعلومات عقب، عملية خان يونس، التي أطلق عليها الكنز الحقيقي.

وعن إنجازات حماس ذكرت القناة في تقريرها أن حماس في إحيائها للذكرى السنوية هذا العام ظهرت أكثر ثقة عن الأعوام السابقة، حيث خرج في ذروة المهرجان، رجال حماس من منصة العرض، وهم يحملون أسلحة مضادة للدروع.

وأضافت أن حماس حققت ثلاثة إنجازات أولها: "إحباط عملية القوات الخاصة في عملية خان يونس".

أما الإنجاز الثاني فهو كسر الحصار، والذي يتمثل في تحويل 15 مليون دولار شهريًا عبر إسرائيل.

بينما كان الإنجاز الثالث في العمليات التي نفذتها حماس في الضفة الغربية، والتي كانت بمثابة التاج الماسي لحماس.

كما أشار التقرير إلى أن هنية وجه ضربة لإسرائيل، حيث غمز بين الجموع إلى من يزعم اغتياله خلال 48 ساعة.

كما أشار التقرير إلى أن أبرز ما ظهر في الاحتفالية هذا العام هو بروز قوة حماس في غزة بالنسبة للأعوام الماضية، مقابل ظهور ضعفها في الضفة الغربية.

الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مشادة كلامية بين أمين و"الخطيب" بسبب "فيفى عبده"
» مسئول أمريكي: الانسحاب من سوريا يستغرق 4 أشهر
» «فتح الله» يهدد مسئولي الزمالك
» شيري عادل تكشف حقيقة انفصالها عن معز مسعود
» فنان شهير يكشف حقيقة دخوله السجن في 13 قضية
» بعثة الأهلي تطير إلى "إثيوبيا" لمواجهة جيما
» فتاة ادعت اغتصابها بالمنصورة .. فحدثت المفاجأة
» فنان شهير يكشف تفاصيل القبض عليه بتهمة الانتماء للإخوان
» فنانة شهيرة تطلب من جمهورها التكفل بعلاجها
» شاهد بكاء بسمة وهبة وسط زملائها عقب عودتها من رحلة العلاج
» ابنة هيفاء وهبي تكشف عن عمرها الحقيقي

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق