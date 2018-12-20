بالفيديو.. قناة عبرية تكشف 3 مفاجآت لـ"حماس"

20 ديسمبر 2018 - 10:08 ص

نشرت القناة العبرية الثانية تقريرًا كشفت فيه عن 3 تحديات لحماس ظهرت أثناء إحيائها للذكرى السنوية للحركة في غزة، وسط تجمهر الآلاف من أنصارها.

وقالت القناة في تقريرها إن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس هدد إسرائيل أمام الآلاف من أنصاره، بأنها لا تستطيع دخول غزة، ومن يجرؤ على ذلك فمصيره إما القتل، أو أن يقع في الأسر.

وأكدت القناة أن هنية أكد أنه علي كنز إستراتيجي من المعلومات عقب، عملية خان يونس، التي أطلق عليها الكنز الحقيقي.

وعن إنجازات حماس ذكرت القناة في تقريرها أن حماس في إحيائها للذكرى السنوية هذا العام ظهرت أكثر ثقة عن الأعوام السابقة، حيث خرج في ذروة المهرجان، رجال حماس من منصة العرض، وهم يحملون أسلحة مضادة للدروع.

وأضافت أن حماس حققت ثلاثة إنجازات أولها: "إحباط عملية القوات الخاصة في عملية خان يونس".

أما الإنجاز الثاني فهو كسر الحصار، والذي يتمثل في تحويل 15 مليون دولار شهريًا عبر إسرائيل.

بينما كان الإنجاز الثالث في العمليات التي نفذتها حماس في الضفة الغربية، والتي كانت بمثابة التاج الماسي لحماس.

كما أشار التقرير إلى أن هنية وجه ضربة لإسرائيل، حيث غمز بين الجموع إلى من يزعم اغتياله خلال 48 ساعة.

كما أشار التقرير إلى أن أبرز ما ظهر في الاحتفالية هذا العام هو بروز قوة حماس في غزة بالنسبة للأعوام الماضية، مقابل ظهور ضعفها في الضفة الغربية.

الفيديو..