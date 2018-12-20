شاهد.. مواجهة ساخنة بين بنت وزوج أمها بعد رفض الاعتراف بنسبها

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عرضت الإعلامية منى عراقي، قصة فتاة تدعى "صابرين"، 24 سنة، ضحية العنف الأسري من والدتها.

وقالت الفتاة في لقاء مع برنامج "المهمة"، المذاع عبر فضائية "النهار"، إن والدتها رفضت استخراج شهادة ميلاد لها، وكانت تخبئها من الناس، وتضربها بأي شيء في يدها، وتسكب على رأسها مياه ساخنة.

وأجرى البرنامج مواجهة بين الفتاة وزوج أمها الذي رفض التعرف عليها، وقال إنه لا يعرفها، ورفض التصوير مع البرنامج.

وقال أحد الجيران إن هذه الفتاة هي ابنتها ووالدتها هي التي تسببت لها في الإصابات التي تعرضت لها، ورأى والدتها وهي تضربها في إحدى المرات.


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