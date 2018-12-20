  • الخميس 20 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:46 ص
بحث متقدم
مبارك وعبد الوهاب

الفقي يكشف سرا لمبارك عن "عبد الوهاب"

سيف الإسلام

لأول مرة.. نجل القذافي يتحدث للشعب الليبي

تريزيجيه

3 أندية إيطالية تتصارع على "تريزيجيه"

قناة عربية تكشف 3 مفاجآت لـ" حماس"

بالفيديو.. قناة عبرية تكشف 3 مفاجآت لـ"حماس"

مظاهرات

بـ"السترات الزرقاء".. مظاهرات جديدة فى فرنسا

احمد موسى

موسى: الموضوع ده زاد عن حده يا ريس

الابراشي عن "التسريبات المزعومة": اللواء عباس يتحدث وهو نائم

الإبراشي لمحامى كامى: "متتشنجش وقولي فين الفلوس"

الخطيب

6 قرارات هامة لـ «الخطيب» فى اجتماع الأهلي

حسن كامي

الكشف عن حجم ثروة الفنان حسن كامي

الدولار بـ18.21 جنيهًا

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري

بـ"السترات الزرقاء".. مظاهرات جديدة فى فرنسا

عرب وعالم

مظاهرات
مظاهرات

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

"السترات الصفراء" تدعو لإشعال الاحتجاجات بـ3 دول

#

فرنسا.. ارتفاع معتقلي «السترات الصفراء» إلى نحو ألف

#

فرنسا تنشر 89 ألف شرطى لمواجهة "السترات الصفراء"

#

بلجيكا وهولندا تطالبان مواطنيهما في فرنسا بتوخي الحذر

دوري

الاهلى

الخطيب

بطولة

كاس

اندلعت احتجاجات جديدة في فرنسا، لكن هذه المرة كانت من قبل الشرطة، التي ارتدت "السترات الزرقاء"، احتجاجًا منها  على الرواتب وظروف العمل.

وكانت الشرطة الفرنسية قد طالبت وزارة الداخلية بدفع مقابل 23 مليون ساعة عمل إضافي تحملتها عناصر الشرطة.

وتأتي التظاهرات، تلبية لدعوة أطلقتها نقابات الشرطة الفرنسية، لإطلاق حراك "السترات الزرقاء" (لون بدلة الشرطة في فرنسا).

وظهرت الاحتجاجات عقب فشل نقابات الشرطة، ووزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانيه، الثلاثاء الماضي، في التوصل، إلى حل نهائي يخفف من وطأة غضب الشرطة.

من جانبها ناشدت نقابات الشرطة، أعضاءها بتأدية المهام الطارئة فقط في إطار الالتزام بالحد الأدنى من المهام، كإحدى وسائل المكافحة من أجل تحسين ظروف العمل، والحصول على رواتب أفضل.

كما أشارت النقابات إلى أن إجمالي ساعات العمل الإضافية التي لم تدفعها الحكومة بلغت 275 مليون يورو.

ويتزامن حراك الشرطة مع استعداد الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، لتبني، اليوم الخميس، ميزانية العام المقبل للقوات الأمنية، لاسيما تلك الخاصة بقطاع الشرطة، بحسب تصريحات صحفية لاتحاد الشرطة الفرنسي.

يذكر أن مطار شارل ديجول شهد تباطؤًا في حركة المسافرين وتكدسًا في صالات الجوازات، إثر مشاركة عناصر من شرطة المطار في الاحتجاجات.

من جانبه قال "فريدريك لاغاش"، قائد اتحاد الشرطة: نحن مضطرون أن نكون غير مسئولين في تحركاتنا، وفق موقع "ذا لوكال" الفرنسي.

وكانت تعهدت الحكومة الفرنسية، قد تعهدت بدفع 300 يورو مكافأة لكل شرطي شارك في تفريق مظاهرات "السترات الصفراء"، إلا أن هذا التعهد لم يجعل الشرطة تعدل عن حراكها الاحتجاجي

يأتي هذا مع حركة السترات الصفراء،التي نظمت  سلسلة احتجاجات بدأت في 17 نوفمبر الماضي، ضد سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بينها ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.

وتعتبر الاحتجاجات من أسوأ الأزمات التي تضرب فرنسا في عهد ماكرون الذي يتهمه المحتجون بـ"العجرفة" و"التكبر".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مشادة كلامية بين أمين و"الخطيب" بسبب "فيفى عبده"
» مسئول أمريكي: الانسحاب من سوريا يستغرق 4 أشهر
» «فتح الله» يهدد مسئولي الزمالك
» شيري عادل تكشف حقيقة انفصالها عن معز مسعود
» فنان شهير يكشف حقيقة دخوله السجن في 13 قضية
» بعثة الأهلي تطير إلى "إثيوبيا" لمواجهة جيما
» فتاة ادعت اغتصابها بالمنصورة .. فحدثت المفاجأة
» فنان شهير يكشف تفاصيل القبض عليه بتهمة الانتماء للإخوان
» فنانة شهيرة تطلب من جمهورها التكفل بعلاجها
» شاهد بكاء بسمة وهبة وسط زملائها عقب عودتها من رحلة العلاج
» ابنة هيفاء وهبي تكشف عن عمرها الحقيقي

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق