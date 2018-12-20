» بعثة الأهلي تطير إلى "إثيوبيا" لمواجهة جيما

20 ديسمبر 2018 - 09:44 ص

تطير بعثة النادى الأهلى، فى العاشرة مساء اليوم الخميس، إلى إثيوبيا لمواجهة فريق جيما أبا جعفار والمقرر لها الأحد المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تضم بعثة الأهلي 19 لاعباً، هم شريف إكرامي وعلى لطفي ومحمد الشناوي وساليف كوليبالي وأيمن اشرف ومحمد هاني وكريم نيدفيد وحسام عاشور وهشام محمد وعمرو السولية وإسلام محارب وأحمد حمودي ومحمد شريف وميدو جابر وناصر ماهر ووليد سليمان ومروان محسن ووليد آزارو.

فيما يواصل غياب الرباعي أحمد فتحي وعلى معلول وسعد الدين سمير وصلاح محسن للإصابة.