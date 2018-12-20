» مشادة كلامية بين أمين و"الخطيب" بسبب "فيفى عبده"

20 ديسمبر 2018 - 09:33 ص

اندلعت مشادة كلامية حامية بين الإعلاميين تامر أمين وياسمين الخطيب بسبب رفض الأول قرار الفنانة فيفي عبده بالعودة للرقص مرة أخرى.

ووجهت "الخطيب" سؤالا لأمين خلال برنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار" في فقرة بعنوان "تامر وياسمين"، قائلة: "ليه ترفض عودة فيفي عبده للرقص بسبب وصولها لسن 65 هل ستعتزل أنت العمل عندما تصل لهذه السن".

ورد تامر أمين: "هي اعتزلت بالفعل الرقص وأرفض عودتها للرقص بالفعل، أنا أمارس الإعلام وليس الهشك بشك"، فقاطعته الخطيب: "فيفي عبده لديها قاعدة جماهيرية عريضة من الكبار والمراهقين تفوق من هن أقل منها سنًا، وهذا شيء تستحق عليه التحية"

وتابعت: "الست دي بتحب الحياة وتصنع البهجة، أنا بشوف فيديوهاتها أنت معقد، وجاي تطلع عقدك علينا"، ورد تامر: "لو كملتي كلام في الموضوع ده هتبقى نهاية الفقرة".

وردت الخطيب: "لأ لازم تتقبل الرأي والرأي الآخر" ليقاطعها: "معنديش رأي آخر في الموضوع ده وشايف الرقص مهنة بذيئة ومحتقرة".