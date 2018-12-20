  • الخميس 20 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:45 ص
بحث متقدم
مبارك وعبد الوهاب

الفقي يكشف سرا لمبارك عن "عبد الوهاب"

سيف الإسلام

لأول مرة.. نجل القذافي يتحدث للشعب الليبي

تريزيجيه

3 أندية إيطالية تتصارع على "تريزيجيه"

قناة عربية تكشف 3 مفاجآت لـ" حماس"

بالفيديو.. قناة عبرية تكشف 3 مفاجآت لـ"حماس"

مظاهرات

بـ"السترات الزرقاء".. مظاهرات جديدة فى فرنسا

احمد موسى

موسى: الموضوع ده زاد عن حده يا ريس

الابراشي عن "التسريبات المزعومة": اللواء عباس يتحدث وهو نائم

الإبراشي لمحامى كامى: "متتشنجش وقولي فين الفلوس"

الخطيب

6 قرارات هامة لـ «الخطيب» فى اجتماع الأهلي

حسن كامي

الكشف عن حجم ثروة الفنان حسن كامي

الدولار بـ18.21 جنيهًا

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري

مشادة كلامية بين أمين و"الخطيب" بسبب "فيفى عبده"

آخر الأخبار

الإعلامي تامر أمين
تامر امين

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"دي هرتلة".. تشعل النار بين ضيوف حمدي رزق

#

شاهد.. خناقة على الهواء بسبب الخلع

#

مشادة كلامية تنتهى بسكب الماء على ضيف بأستوديو الغيطى

#

"مترفعش صوتك".. تشعل خناقة فى أستوديو الإبراشي

الرقص

النهار

تامر أمين

ياسمين الخطيب

اندلعت مشادة كلامية حامية بين الإعلاميين تامر أمين وياسمين الخطيب  بسبب  رفض الأول قرار الفنانة فيفي عبده بالعودة للرقص مرة أخرى.

 ووجهت "الخطيب" سؤالا لأمين خلال برنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار" في فقرة بعنوان "تامر وياسمين"، قائلة: "ليه ترفض عودة فيفي عبده للرقص بسبب وصولها لسن 65 هل ستعتزل أنت العمل عندما تصل لهذه السن".

ورد تامر أمين: "هي اعتزلت بالفعل الرقص وأرفض عودتها للرقص بالفعل، أنا أمارس الإعلام وليس الهشك بشك"، فقاطعته الخطيب: "فيفي عبده لديها قاعدة جماهيرية عريضة من الكبار والمراهقين تفوق من هن أقل منها سنًا، وهذا شيء تستحق عليه التحية"

وتابعت: "الست دي بتحب الحياة وتصنع البهجة، أنا بشوف فيديوهاتها أنت معقد، وجاي تطلع عقدك علينا"، ورد تامر: "لو كملتي كلام في الموضوع ده هتبقى نهاية الفقرة".

وردت الخطيب: "لأ لازم تتقبل الرأي والرأي الآخر" ليقاطعها: "معنديش رأي آخر في الموضوع ده وشايف الرقص مهنة بذيئة ومحتقرة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مشادة كلامية بين أمين و"الخطيب" بسبب "فيفى عبده"
» مسئول أمريكي: الانسحاب من سوريا يستغرق 4 أشهر
» «فتح الله» يهدد مسئولي الزمالك
» شيري عادل تكشف حقيقة انفصالها عن معز مسعود
» فنان شهير يكشف حقيقة دخوله السجن في 13 قضية
» بعثة الأهلي تطير إلى "إثيوبيا" لمواجهة جيما
» فتاة ادعت اغتصابها بالمنصورة .. فحدثت المفاجأة
» فنان شهير يكشف تفاصيل القبض عليه بتهمة الانتماء للإخوان
» فنانة شهيرة تطلب من جمهورها التكفل بعلاجها
» شاهد بكاء بسمة وهبة وسط زملائها عقب عودتها من رحلة العلاج
» ابنة هيفاء وهبي تكشف عن عمرها الحقيقي

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق