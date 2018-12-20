» فنان شهير يكشف حقيقة دخوله السجن في 13 قضية

20 ديسمبر 2018 - 09:13 ص

أكد الفنان أحمد فلوكس، أن ما تردد في الأونة الأخيرة حول دخوله السجن إشاعات وأخبار غير صحيحة، موضحا أن الأمر يتعلق بـ13 حكما قضائيا في دفع شيكات.

وأضاف في لقاء مع برنامج "حفلة 11" المذاع على فضائية "ON E T " : "الكلام بتاع دخولي السجن اتقال مرتين .. لكن دة محصلش .. كل ما في الأمر إن كان عليا 13 قضية شيكات رغم إني دفعت الشيكات دي".

وتابع: "الشيكات دي اتسرقت من عربيتي والمحامي أثبت إنها اتدفعت قبل كدة .. وانتهى الأمر".

وأكد فلوكس، أنه تلقى عرضا للمشاركة في بطولة فيلم "Project X "، مع النجم جاكي شان وبطل المصارعة جون سينا.

وواستطرد: "جالي فيلم مع جون سينا وجاكي شان بيتصور في الصين، وبعتولي الاسكربت".

وتابع: «أنا مرفضتش الفيلم، بس اعتذرت؛ علشان الوقت كان صعب، علشان كان عندي مواعيد تصوير والتزامات في مصر»، موضحا: «الناس فكرت إني مجنون وبقول أي كلام، بس أما نزلت الاسكريبت عن الفيلم؛ الناس اتأكدت».