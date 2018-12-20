الكشف عن حجم ثروة الفنان حسن كامي

أحمد عادل شعبان
استنكر اللواء ممدوح - زوج شقيقة الفنان حسن كامي - مزاعم محامي الراحل بشراء ممتلكاته في أواخر أيامه .
وأضاف خلال مداخلة مع برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON E T" : "حررت محضرًا لحفظ ممتلكات الفنان حسن كامي وسألت سائقه الخاص بعد وفاته عن السيارات التي يملكها فقال لي إنها أصبحت ملك محاميه الخاص".
وأكد أنه فوجئ بـ"رمضان" يبلغهم أنه اشترى 3 سيارات ملك الفنان الراحل، كما اشترى الفيلا التي قدر ثمنها منذ 3 سنوات بقيمة 18 مليون جنيه.
وتساءل: "كيف يعقل ما يدعيه محامي الفنان حسن كامي أنه لم يكن يجد قوت يومه بينما كان يرتدي ساعة سعرها 180 ألف جنيه فضلًا عن 3 سلاسل قيمة إحداها 200 ألف جنيه؟".
وكانت أزمة كبرى نشبت بين أسرة الفنان الراحل حسن كامي ومحاميه عمرو رمضان الذي يدعي أن الراحل باع له كل ممتلكاته قبل وفاته.
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