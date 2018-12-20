20 ديسمبر 2018 - 08:57 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 20 ديسمبر.

وبلغ أقل سعر للدولار فى كل من البنك الأهلى المصرى مسجلًا نحو 17.88 جنيه للبيع، و17.78 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 17.89 جنيه للبيع، و17.79 جنيه للشراء. وبلغ أعلى سعر للدولار فى كل من البنك الأهلى الكويتى، وبنك مصر إيران ليسجل نحو 17.98 جنيه للبيع، و17.88 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار فى بنك كريدى أجريكول نحو 17.97 جنيه للبيع، و17.87 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الدولار فى كل من بنك سايب، والبنك المصرى الخليجى، وبنك عودة نحو 17.96 جنيه للبيع، و17.88 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 17.96 جنيه للبيع، و17.89 جنيه للشراء.

فيما سجل سعر الدولار فى كل من البنك التجارى الدولى، وبنك الكويت الوطنى، وبنك القاهرة، والبنك الأهلى اليونانى نحو 17.96 جنيه للبيع، و17.86 جنيه للشراء.