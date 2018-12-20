» فنانة شهيرة تطلب من جمهورها التكفل بعلاجها

20 ديسمبر 2018 - 08:10 ص

ظهرت الفنانة العراقية أمل عباس أخيرًا بعد رحلة علاجها الطويلة التي طلبت فيها التكفل بعلاجها .



وظهرت "أمل" على إحدى القنوات الكويتية ، مؤكدة أن ظروفها المادية منعتها من العلاج على نفقتها الشخصية .



وكانت "أمل" تعرضت لوعكة صحية عام 2017 لتنقل إلى المستشفى ، ووقتها نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" رسالة من الفنانة أمل عباس، تطلب من جمهورها مساعدتها مادياً، حتى تتمكن من إجراء عملية قسطرة في القلب.



وأكدت "أمل" خلال اللقاء أن الفنانة الإماراتية أحلام تكفلت بمصاريف سفرها والإقامة في الفندق، موضحة أن فنانات كثيرات ساعدنها منهن "حياة الفهد، هدى حسين، هيا الشعيبي وإلهام الفضالة".

