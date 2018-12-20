أغرب ما قاله حسن كامي لسائقه الخاص قبل لحظات من وفاته

أحمد عادل شعبان
كشف محمد حسن - السائق الخاص للفنان الراحل حسن كامي - تفاصيل اللحظات الأخيرة للفقيد قبل وفاته بثواني .
وقال "حسن" في مداخلة مع برنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة "ON E T" : "تعرض الفنان حسن كامي لوعكة صحية ثم نقلته للمستشفى ، وفي تمام الساعة العاشرة اتصلت بزوج شقيقته لإبلاغه بالأمر لكنه لم يرد إلا في الخامسة صباحًا كما أخبرت شقيقته نجلة وتم الاتفاق على الحضور صباحًا".
وأضاف: "قبل بدقائق تناول الفنان حسن كامي الطعام ، الخاص بالمستشفى وكان أول مرة يفعلها ، وبعدها سألني: "هتعيشيني ايه بقى".
وأردف: "كامي قال لي: إنتو بتعملوا معايا محاولات فاشلة إنت والدكتور، فقلت له: إنت الحمد لله زي الفل، وشدِّيته وقعَّدته على السرير، وإحدى المريضات سلَّمت عليه.. وطلعت عشان أجيب له العشاء، ولقيته راح في النوم. وأنا راجع أبلغني الدكتور شريف بالوفاة".
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