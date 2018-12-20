تعليق مثير للجدل من ابنة إبراهيم سعدة على صورتها مع علاء مبارك

أحمد عادل شعبان
ردت نيفين - ابنة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة - على صورتها المثيرة للجدل مع علاء مبارك أثناء عزاء والدها .
وقالت "نيفين" في تصريحات صحفية: ""أنا مش هضيع وقتي، وأسيب الظرف اللي احنا فيها وأشوف الناس قالت إيه، دي ناس مريضة" بحسب "مصراوي".
وأضافت: "فيه ناس عايزة تدور على الغلط .. علاء مبارك دا أخويا، وأنا بنت إبراهيم سعدة، والكلام اللي اتقال لا يليق".
وتابعت نيفين: "أنا مشوفتش علاء مبارك من 9 سنين، الصورة طبيعية جدا، الناس مخها مريض" حسب تعبيرها.
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