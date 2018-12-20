  • الخميس 20 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:20 ص
بحث متقدم
محمد و سميرة

هكذا رد محمد رمضان على رسالة سميرة عبد العزيز المهينة

ارشفية _اسامة كمال

أسامة كمال عن رواتب المساجين:"مين اقنع اللواء زكريا يقول ده"

خطوبة طفلين في كفر الشيخ

"نجدة الطفل": خطوبة طفلي كفر الشيخ لم يتم فسخها

أرشيفية

ماذا يعني وصول نسبة الشُح المائي في مصر لـ140%؟

أرشيفية

هذه العقوبات تنتظر المعتدين على الصحفيين بـ«الصيادلة»

الرئيس السيسي

قيادي إخواني منشق: السيسي هو محمد علي الجديد

السياحة في مصر (أرشيفية)

2019.. عام انتعاش السياحة الأمريكية في مصر

أرشيفية

مقترح لاستخدام الدراجات البخارية في الإسعاف.. ونواب يسخرون

قضاة البيان

انفراد: نقابة المحامين توافق على تسجيل «قضاة البيان»

أرشيفية

فراخ المطاعم المتردية والنطيحة.. من يحمى بطون المصريين؟

"الطفولة والأمومة" تشيد بموقف النائب العام من زواج طفلي كفر الشيخ

آخر الأخبار

الامومة والطفولة
الامومة والطفولة

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

"الطفولة والأمومة" ينجح فى إحباط زواج طفلين بمحافظة كفر الشيخ

#

«الطفولة والأمومة» تدخل على خط أزمة «زواج طفلي» كفر الشيخ

#

برلماني: نسعى لزيادة عدد المدارس الجديدة وصيانة القديمة لتخفيف الكثافة

#

رجل أعمال ليبي يحتجز 16 عاملا مصريا

زواج

النائب العام

الطفولة والأمومة

طفلي كفر الشيخ

تقدمت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بخالص الشكر للسيد المستشار نبيل صادق، النائب العام، لما اتخذه من إجراءات قانونية تجاه مقطع الفيديو المتداول بوسائل الإعلام لخطبة طفلين بكفر الشيخ.

وأكدت " العشماوي" على سرعة واستجابة النائب العام فى جميع القضايا التي تختص بالطفل، مشيدة بالإجراءات القانونية الفورية التي من شأنها الحفاظ على حقوق الطفل وحمايته.

حيث أصدرت النيابة العامة توجيهاً  إلى والدي طفلين اللذين تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا للاحتفال بخطبتهما فى كفر الشيخ بالنأي بطفليهما عن المواطن التي من شأنها تعريض الطفلين إلى ما لا يتناسب مع المرحلة العمرية لكلا منهما "14 و 15 سنة".

وكانت النيابة العامة بكفر الشيخ قد باشرت التحقيقات فيما تضمنه المقطع المصور، وأمرت باستدعاء والدي الطفلين وكذلك الأخصائي المختص بخط نجده الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث تم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها نظراً لأن ما ورد بالمقطع المصور ينطوي على ما قد يعرض الطفلين إلي ظروف لا تتفق مع عمرهما، ويتعارض مع المصلحة الفضلى لهما، وحقهما في النمو النفسي السليم تطبيقا للمبادئ التي تضمنها قانون الطفل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ابنة هيفاء وهبي تكشف عن عمرها الحقيقي
» فرض حظر التجوال بمدينة سودانية
» مذكرة اعتقال تلاحق زوجة موغابي
» هذه هي الساعة المثالية للاستيقاظ
» برهامي: "فوري" حلال ويجوز التعامل معها
» بعد أمريكا.. فرنسا تبدأ سحب قواتها من سوريا
» "تواضروس" يعلن توقف العظة الأسبوعية
» «الجندي» يرد على«أديب»:«اهدى يا عمورة إحنا قرع زي بعض»
» 300 مليون.. عرض أمريكي لشراء مكتبة حسن كامي
» "الأرصاد" تحذر من الشبورة غدًا
» تحذير أممي لإسرائيل ولبنان

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • شروق

    06:54 ص

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق