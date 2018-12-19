» برهامي: "فوري" حلال ويجوز التعامل معها

19 ديسمبر 2018 - 09:27 م

أجاز الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، التعاملات المالية عن طريق شركة "فوري" مقابل خصم رسوم إدارية مؤكدًا أنها معاملات حلال.

وأقر برهامي بجواز التعاملات المادية عبر فوري خلال رده على سؤال على موقع "أنا سلفي" التابع للدعوة السلفية حول حكم خصم جزء من المال عند تحويل المال خلال خدمة (فوري).

وجاء السؤال على النحو الأتي: "أنا أحيانًا أكون مسافرًا داخل مصر، وليس معي مال فأتصل بالدفع الفوري فيحوِّل المال ثم يخصم نسبة مِن المال وأنا أسدده كاملًا، فما حكم ذلك؟ و ما حكم تحويل مبلغ مِن المال مِن خلال ماكينة الدفع الفوري مع خصم جزءٍ مِن المبلغ، يعني يحول لي 3000 جنيه، وأخدها 2800 جنيه؟".

ورد برهامي قائلا: "فهذا يمكن أن يوصف على أنه أجرة توصيل".



