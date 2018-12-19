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وزير النقل: لا نحقق أربحًا من مترو الأنفاق

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هشام عرفات وزير النقل
هشام عرفات وزير النقل

متابعات

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الحكومة

مترو الأنفاق

هشام عرفات

أكد هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، أن الدولة لا تحقق أرباحًا من مترو الأنفاق، على الرغم من زيادة أسعار التذاكر.

وقال "عرفات"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، المذاع عبر قناة "TEN "، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن هناك شائعات ممنهجة تتحدث دائمًا أن الحكومة تريد رفع أسعار المترو، ولكن الحكومة تسعى لتطوير الخط الأول للمترو لأنه يخدم ملايين المواطنين يوميًا، ونعمل على إدخال 32 قطارًا مكيفًا لخدمة الشعب، مؤكدا: "لا نحقق أرباحا من المترو".

وأضاف عرفات، أن المواطن يدرك أهمية وقيمة مترو الأنفاق الذي ينقل 100 ألف شخص في الساعة، ونحن لا نريد تحميل المواطن أي زيادة، مؤكدا أن الأسعار لن تزيد في الخط الأول والثاني خلال الفترة المقبلة.

وتابع: "الدولة ستضع سعرًا مناسبًا للخط الثالث، ونحن لا نكسب تمامًا من خطوط المترو".



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