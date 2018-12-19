2019.. عام انتعاش السياحة الأمريكية في مصر

19 ديسمبر 2018 - 08:54 م

أكد روبرت درام، مدير شركة "ألكساندر وروبرتس" السياحية، أن حجم الحجز على الرحلات إلى مصر تضاعف 5 مرات عن العام الماضي، موضحا أن الطفرة في الحجز بسبب الهدوء النسبي في مصر على مدى العامين الماضيين.

وتوقع موقع "سكيفت" المتخصص في السياحة والرحلات، أن يكون عام 2019 عامًا قويًا للسياحة المصرية، بحسب الوكلاء السياحيين في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الاهتمام بزيارة مصر ازداد بين السياح الأمريكيين.

ونقل الموقع، في تقرير له، عن جان فوسيت، المتحدث باسم شركة "إير كرومبي"، أن هناك قفزة هائلة في الاهتمام بزيارة مصر، وأكد التقرير أنه للتعامل مع الطلب المتزايد على الرحلات إلى مصر خلال عام 2019، أضافت شركات السياحة 34 نقطة مغادرة إلى رحلاتها إلى مصر، كما قدمت جولة جديدة بعنوان "عائلة مصر والنيل"، والتي تتضمن أنشطة خاصة للمراهقين والأطفال، وتضمنت العروض رحلات بحرية ذات مناظر خلابة، لخريف عام 2019 على طول نهر النيل من الأقصر إلى أسوان.

وأوضح الموقع أن انتعاش السياحة في مصر ليس فقط من السائحين الأمريكيين، فهناك العديد من كبار منظمي الرحلات الأوروبيين شهدوا زيادة في الحجز في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، وارتفع عدد السائحين بنسبة 40%، وفقًا لوزارة السياحة المصرية.