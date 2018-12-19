  • الأربعاء 19 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:05 م
بحث متقدم
السياحة في مصر (أرشيفية)

2019.. عام انتعاش السياحة الأمريكية في مصر

أرشيفية

مقترح لاستخدام الدراجات البخارية في الإسعاف.. ونواب يسخرون

قضاة البيان

انفراد: نقابة المحامين توافق على تسجيل «قضاة البيان»

فريق الاغتيال

فيديو وصور جديدة تفضح فريق اغتيال«خاشقجي»

الشرطة تضبط طلاب على المقاهي

«ابنك مزوغ يا أستاذ».. شرطة مكافحة المزوغين فى خدمتك

بودرة جونسون

أول تعليق لـ«الصحة»بشأن احتواء «بودرة جونسون» على مواد مُسرطنة

أرشيفية

فراخ المطاعم المتردية والنطيحة.. من يحمى بطون المصريين؟

القوات الأمريكية

انسحاب "كامل وسريع" للقوات الأمريكية في سوريا

مبارك

تفاصيل تنشر لأول مرة عن كواليس تنحي «مبارك»

العراق (أرشيفية)

طلب عاجل من العراق للسعودية بشأن صدام حسين

تجديد حبس 6 متهمين بألتراس أهلاوى

قضايا وحوادث

التراس اهلاوى
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

تجديد حبس 4 متهمين من شركاء نجلة القرضاوي

#

تجديد حبس 6 متهمين بألتراس أهلاوى 15 يوما

#

تجديد حبس 17 متهمًا في قضية رابطة «أسر المختفين قسريًا»

#

تجديد حبس 7 متهمين في «مكملين 2» 45 يومًا

حبس

ضبط

الاهلى

الالترس

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 6 أعضاء من ألتراس الأهلي 15 يوما علي خلفية التحقيقات في أحداث الشغب التي وقعت أثناء مباراة الأهلي وحوريا الغيني بالبطولة الأفريقية بإستاد السلام.

المتهمون محمد مسعود، وعبد الله اللاوندي، وحسن كرم، وأدهم جابر، ووليد صلاح، وعمرو رضا، في القضية رقم 1408 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، يواجهون اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية (الأولتراس) والإدلاء ببيانات تحريضية عن طريق الهتافات العدائية ضد مؤسسات الدولة.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى إستاد السلام لحضور مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التي حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم، وقاموا بترديد هتافات تحريضية ضد المؤسسات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 300 مليون.. عرض أمريكي لشراء مكتبة حسن كامي
» "الأرصاد" تحذر من الشبورة غدًا
» تحذير أممي لإسرائيل ولبنان
» تفاصيل لقاء«السيسي» بأسرة من لقوا مصرعهم قبل استقباله
» فيديو.. حمو بيكا يغني لـ"صلاح"
» "الآثار" تبحث عن بقايا مدينة صناعية بـ"الدير الأبيض"
» "المهدي" يعود إلى السودان وسط أنباء عن عفو رئاسي
» الكويت: مباحثات مستمرة مع السعودية لحل أزمة الخليج
» الانتهاء من مسجد وكنيسة العاصمة الإدارية الجديدة
» ترامب ينسحب من سوريا بعد مكالمة أردوغان
» «السيسي» يصل القاهرة عائدًا من النمسا

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • فجر

    05:25 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق