ضبط تاجر عملة وبحوزته 800 ألف ريال سعودى

19 ديسمبر 2018 - 08:38 م

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخص لاتجاره بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

جاء ذلك فى إطار تكثيف جهود الأجهزة الأمنية المبذولة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام "أحمد.ع.ع " سائق، ومقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا.. بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج من بسعر أقل من سعر الصرف ، وإستبدالها للجنية المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وتوفيرها لراغبى الحصول عليها ، فضلاً عن قيامه بإستبدال العملات الأجنبية من البنوك والإستفاده من فارق سعر العملة.. بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة ، وتبين بأن حجم تعاملاته طبقاً للفحص المستندى بلغت نحو ثمانمائة ألف ريال سعودى ، و سبعة ألاف دينار كويتى ، وخمسة عشر ألف درهم إماراتى ، و ألف وخمسمائة ريال قطرى ،و ألف يورو ، 155 دينار أردنى".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. والعرض على النيابة المختصة لتولى التحقيقات.