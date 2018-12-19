  • الأربعاء 19 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:05 م
بحث متقدم
السياحة في مصر (أرشيفية)

2019.. عام انتعاش السياحة الأمريكية في مصر

أرشيفية

مقترح لاستخدام الدراجات البخارية في الإسعاف.. ونواب يسخرون

قضاة البيان

انفراد: نقابة المحامين توافق على تسجيل «قضاة البيان»

فريق الاغتيال

فيديو وصور جديدة تفضح فريق اغتيال«خاشقجي»

الشرطة تضبط طلاب على المقاهي

«ابنك مزوغ يا أستاذ».. شرطة مكافحة المزوغين فى خدمتك

بودرة جونسون

أول تعليق لـ«الصحة»بشأن احتواء «بودرة جونسون» على مواد مُسرطنة

أرشيفية

فراخ المطاعم المتردية والنطيحة.. من يحمى بطون المصريين؟

القوات الأمريكية

انسحاب "كامل وسريع" للقوات الأمريكية في سوريا

مبارك

تفاصيل تنشر لأول مرة عن كواليس تنحي «مبارك»

العراق (أرشيفية)

طلب عاجل من العراق للسعودية بشأن صدام حسين

عن دائرة سيدي سالم بكفر الشيخ:

"نائب النور"يتقدم بطلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب سوء الخدمات

آخر الأخبار

حزب النور
حزب النور

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

"صحة النواب" تناقش 21 طلب إحاطة الأسبوع المقبل عن تراجع الخدمات الصحية

#

طلب إحاطة حول عدم تضمين بعض الحالات للعلاج على نفقة الدولة

#

تحرك برلمانى ضد وزيرة الصحة بسبب أدوية "بير السلم"

#

بالفيديو.. قانون جديد لمنع "الدليفري" بالصيدليات

تقدم النائب محمد فيصل عبيدي، نائب حزب النور عن دائرة سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، بطلب إحاطة لوزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، بسبب سوء الخدمات الصحية بالمركز.

وقال "عبيدي"، خلال طلب الإحاطة لوزيرة الصحة بمجلس النواب، إن مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ يبلغ تعداده 650 ألف نسمة، والمستشفى المركزي الوحيد الموجود بالمركز مبناه قديم متهالك، وتم ترميمه عدة مرات والمبنى الآن في حاجة إلي إحلال وتجديد وتطوير، وآن الآوان أن تنظر الوزارة إلى هذا المبنى القديم لخدمة أبناء المركز.

وتابع "عبيدي"، كما انه يوجد نقص شديد في الأطباء وتخصصات كثيرة، والمستلزمات الطبية غير موجودة، والمواطن البسيط مطلوب منه شراء كل شئ (شاش وقطن وسرنجات).

وذكر "عبيدي"، أن جهاز الأشعة المقطعية الموجود جاهز قديم مدة صلاحيته انتهت، بل هو منقول من مستشفى كفر الشيخ العام، وتم صرف 150 ألف جنيه علي الجاهز لإصلاحه لكن دون جدوى، والجهاز الآن يعمل شهر ويعطل شهرين ويتم إصلاحه بأيادي المواطنين الغلابة علشان يبقي عندهم جهاز للأشعة المقطعية.

وقال "عبيدي"، أن هناك مبني داخل المستشفى، عبارة عن مدرسة تمريض بنات، وهذا المبنى صدر له قرار إزالة منذ 5 أعوام وحتى الآن لم يصدر من الوزارة إجراء واحد يدل على أن هذا المبني سيخضع للإحلال والتجديد.

وتابع "عبيدي"، قام الأهالى بتأجير منزل خاص مقابل 60 ألف جنيه كل عام على نفقاتهم الخاصة كي يقوم أولادهم بالتعلم في مستشفى التمريض.

وقال "عبيدي"، أن عدد الإدارات الصحية في مركز سيدي سالم 45 وحدة صحية، بالإضافة إلى 3 مستشفيات تكامل، و 11 طبيب بشري وهذا يعادل طبيب واحد لكل 4 وحدت صحية، فما ذنب المواطن الغلبان الذي ذهب للعلاج.

واختتم "عبيدي"، طلب الإحاطة لوزيرة الصحة، قائلاً: صدر قرار من لجنة الاقتراحات والشكاوى بتحويل مستشفى التكامل في أبو غنيمة إلي مستشفي مركزي "ب" وهذا القرار منذ سنتين، انتظر القرار كل هذا التأخير ورغم حضور ممثلي الوزارة واللجنة وبعد الموافقة بالتحويل، اليوم وبعد سنتين من الإنتظار، الوزارة ترد بأنه لا يوجد أطباء، هذه ليست مشكلة المواطن الغلبان، نريد تطوير الخدمة الصحية للمواطن الغلبان الفقير الذي ليس له ملاذ ولا ملجأ الإ المستشفي أو الوحدات الصحية، والوزارة تقول لا يوجد مستلزمات ولا يوجد أطباء، نظرة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ "..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 300 مليون.. عرض أمريكي لشراء مكتبة حسن كامي
» "الأرصاد" تحذر من الشبورة غدًا
» تحذير أممي لإسرائيل ولبنان
» تفاصيل لقاء«السيسي» بأسرة من لقوا مصرعهم قبل استقباله
» فيديو.. حمو بيكا يغني لـ"صلاح"
» "الآثار" تبحث عن بقايا مدينة صناعية بـ"الدير الأبيض"
» "المهدي" يعود إلى السودان وسط أنباء عن عفو رئاسي
» الكويت: مباحثات مستمرة مع السعودية لحل أزمة الخليج
» الانتهاء من مسجد وكنيسة العاصمة الإدارية الجديدة
» ترامب ينسحب من سوريا بعد مكالمة أردوغان
» «السيسي» يصل القاهرة عائدًا من النمسا

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • فجر

    05:25 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق