» "الأرصاد" تحذر من الشبورة غدًا

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد كافة أنحاء البلاد، غدا الخميس، طقسًا معتدلًا نهارا، شديد البرودة ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وقالت "الأرصاد"، عبر موقعها الرسمي، "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط".

وجاءت درجات الحرارة كما يلي:



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