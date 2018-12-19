ضبط كيلو حشيش وكمية أفيون بحوزة متهم بالجيزة

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الأمن

حشيش

ضبط

افيون

نجح قطاع الأمن العام  بالتنسيق مع أمن الجيزة في ضبط محكوم عليه هارب من السجن المؤبد فى قضية "مخدرات" بالجيزة، وبحوزته 1.375 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الأفيون.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة وقيام " أحمد أ. م. " مقيم بدائرة مركز شرطة العياط، سبق إتهامه فى  العديد من القضايا والمطلوب للتنفيذ عليه بالمؤبد فى قضية إتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمسكنه وضبطه وبحوزته (1,375 كيلو جرام من مخدر الحشيش, 100 جرام لمخدر الأفيون، 2 سلاح أبيض, مبلغ مالى، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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