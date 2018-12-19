ضبط عاطل بحوزته 500 جرام حشيش

19 ديسمبر 2018 - 08:30 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل لحيازته كمية من مخدر الحشيش، بدائرة قسم شرطة عين شمس، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

كانت تحريات وردت لضباط مباحث مكافحة المخدرات تفيد قيام عاطل بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات الأمنية واستصدار إذن من النيابة العامة تم ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الحشيش المخدر وزنت حوالى 500 جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.