"شكري" يطالب بموقف حازم ضد الدول الداعمة للإرهاب

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وزير الخارجية سامح شكري
وزير الخارجية سامح شكري

وكالات

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سامح شكري

تطرف

طالب سامح شكري وزير الخارجية، المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف حازم وصارم ضد الدول التي تدعم الإرهاب وتحمي تلك العناصر الإرهابية المتطرفة.

وأضاف "شكري"، خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، على قناة "TEN "، أن مصر تعمل علي إقامة علاقات متوازنة مبنية على المصالح المشتركة وعدم التدخل في شئون الآخرين، ولكنها في ذات الوقت تدافع عن الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم نتيجة سياسات غير مسئولة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى القاهرة، قادما من العاصمة النمساوية فيينا، بعد ختام زيارة رسمية استمرت لمدة 4 أيام.


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