القبض على سائق سرق مصوغات ذهبية وعملات أجنبية من مهندس

19 ديسمبر 2018 - 08:20 م

تمكنت الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن القاهرة، من ضبط سائق، لقيامه بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى 40 ألف جنيه و1500 يورو، و 300 دولار أمريكى، من مهندس بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

كان بلاغ ورد لقسم شرطة قصر النيل، من مهندس مصرى - يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية - 50 سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية"، يفيد بأنه عقب استقلاله سيارة تابعة لإحدى شركات نقل الركاب بالأجر"قيادة المدعو "كريم" ولا يعلم باقى بياناته، من منطقة مساكن شيراتون لتوصيله لمنطقة جاردن سيتى دائرة القسم، وعقب وصولهما وحال نزوله من السيارة غافله قائدها ولاذ بالفرار بالسيارة وبداخلها حقيبته الخاصة تحوى على "مبالغ مالية قدرها "40ألف جنية، 1500 يورو، 300 دولار أمريكى"، ساعة يد ، و2 سلسلة ذهبية ، و2 هاتف محمول، جواز سفره، فيزا كارد، بعض الأوراق".

وأضاف بسابقة تعرفه على المشكو فى حقه منذ حوالى 7 شهور والعمل طرفه كسائق خلال فترة تواجده بالبلاد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكب الواقعة ويدعى "كريم .ع" 36 سنة - سائق - ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر "مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 3 قضايا " تبديد " بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها حبس 5 سنوات" ويعمل على السيارة كسائق بإحدى شركات نقل الركاب بالأجر .. وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها.

وبمواجهته بما جاء بأقوال المبلغ أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه، ومبالغ مالية عبارة عن "300 دولار أمريكى ، 70700 جنية مصرى" من متحصلات الواقعة حيث أقر باستبدال مبلغ 1500 يورو إلى العملة المحلية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والمضبوطات واتهمه بالسرقة .