السيطرة على مشاجرة بسبب التنقيب عن الآثار

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تمكنت الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن القاهرة، من السيطرة على مشاجرة ، بسبب الحفر داخل مقام سيدى محمد المشرقى التابع لوزارة الأوقاف للتنقيب عن الآثار، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

كان ضباط مباحث قسم شرطة الخليفة، نجحوا فى السيطرة على مشاجرة وضبط طرفيها بسبب قيام أحد أطرافها بالحفر والتنقيب عن الآثار.

كانت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة الخليفة، لتفقد الحالة الأمنية بشارع السيدة سكينة دائرة القسم، لاحظت تجمع عدد من الأهالى، وباستبيان الأمر تبين حدوث مشاجرة، وتمكنت القوة من السيطرة عليها وضبط طرفيها وعددهم " 3 أشخاص جميعهم مصابين بكدمات وجروح متفرقة" وبحوزة الأول "غلق جلد ، مستارين حديدى ، هلتى كهربائى ، عتلة حديدية"

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب قيام الأول بأعمال الحفر  داخل مقام سيدى محمد المشرقى التابع لوزارة الأوقاف الكائن بدائرة القسم مستخدماً فى ذلك الأدوات المضبوطة بحوزته تطورت إلى مشاجرة قام خلالها الطرفان  بالتعدى على بعضهما البعض  محدثين ما بهم من إصابات، وتبين وجود حفره "قطرها 2 متر بعمق 9 متر".

وبمواجهة الأول اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.



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