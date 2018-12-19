داعية سلفي : الاحتفال بأعياد الميلاد خروج عن الملة

19 ديسمبر 2018 - 08:08 م

قال حسين مطاوع الداعية السلفي ، إن الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة خروج عن الملة وإن الاحتفال به محرم.

وكتب مطاوع عبر صفحته الشخصية "فيس بوك:"إذا كنا نقول ببدعية الاحتفال بالمولد النبوي وننكر على من يحتفل به لمخالفة ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته والتابعين من بعده فكيف بمن يشارك النصارى احتفالهم بميلاد ابن الرب؟!".

وأضاف :"المسلم الذي يقر بهذا الاحتفال لا يخلو من حالتين :الأولى : أن يعلم أن هذا الاحتفال محرم وهذا لا عذر له فلا يجوز له أن يهنئهم ولو على سبيل المجاملة بل قد يخرجه ذلك من الملة إن اعتقد صحة هذه العقيدة .

وتابع :"فإن قال : هم يهنئوننا في أعيادنا وأنا أبادلهم ذلك نقول له :إن أعيادنا حق جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكن عيدهم هذا باطل لأنهم يحتفلون فيه بميلاد الرب أو ابن الرب وأنت بذلك مشارك لهم حتى وإن كنت مجاملا .

وأشار إلى ان الأمر الثاني هو أن يكون جاهلا بالحكم الشرعي وعليه فالواجب عدم كتمان الحق عنه وتعليمه فإن أصر بعد البيان فإنه يلحق بصاحب الحالة الأولى ،ليس عدم مشاركة النصارى وعدم تهنئتهم بهذا العيد أن نخالف ما أمرنا الله به في التعامل معهم طالما أنهم معاهدون مستأمنون غير محاربين، فلهم البر والقسط كما أمر الله.

وأختتم :" كن كما أمرك ربك مسلما صادقا محبا لدينه متبعا لنبيه فمن تتودد إليهم وتهنئهم على سبيل النفاق أو حتى الجهل يعلمون من دينك ما لم تعلمه أنت ويعلمون أنك لست صادقا في هذه التهنئة أو على الأقل جاهلا بدينك".