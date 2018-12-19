» فيديو.. حمو بيكا يغني لـ"صلاح"

19 ديسمبر 2018 - 07:19 م

أهدى مغني المهرجانات حمو بيكا أغنية جديدة لنجم منتخب مصر المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، على غرار الأغنية الشهيرة "مو صلاح".

وانتشر مقطع الفيديو لـ"بيكا" وهو يغنى أغنية "مو صلاح"، ولكن بلحن مختلف تماما عن الأغنية الشهيرة التى قام جمهور ليفربول بتأليفها خصيصا لمحمد صلاح بعد تألقه العام الماضى.

ويظهر حمو بيكا، في المقطع، وهو يردد كلمات الأغنية خلف أحد أعضاء فريقه الغنائى، ولكن لم يظهر من الفيديو سوى كلمة واحدة وهى "مو صلاح"، ولكن بشكل أقرب للمهرجانات الشعبية.

