برلماني : مشروعات البنية التحتية شهدت طفرة غير مسبوقة

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أثنى النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، علي مشروعات البنية التحتية التى تنفذها الدولة بصورة لم تحدث من قبل، مثمنا على دور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتوجيهاته للحكومة بالتوسع فى إنشاء مشروعات البنية التحتية وتطوير أعمالها.

وأشاد عبد القادر في بيان له أطلعت "المصريون" على نسخة منه بحجم الطفرة التي شهدتها مصر في إنشاء شبكة الطرق الجديدة التي تسهم بشكل كبير فى التنمية الحقيقية، وتعظيم الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى مشروعات تطوير مساكن العشوائيات ونقل سكانها إلى مناطق صحية وتوفير البيئة المناسبة لهم وسبل الحياة الكريمة وأسرهم، وإنشاء المدارس ودور العبادة والمنشآت الترفيهية والرياضية كالأندية .

وأضاف عبدالقادر، أن هذه المشروعات التنموية شهدت تطورا كبيرا فى منظومة الخدمات المتكاملة الممثلة فى شبكات الصرف الصحي وتوفير مياه الشرب النظيفة والكهرباء وتوصيل شبكة الغاز الطبيعى .

وأشاد عبد القادر، بالنجاحات التي شهدتها شركات المياه والصرف الصحي، ومنها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، والتى شهدت نجاحات غير مسبوقة على يد المهندس منصور بدوي، رئيس الشركة في تحسين شبكتى مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، فضلا عن النجاح فى اختبار الأمطار التي شهدتها البلاد مؤخرا حيث تم التعامل بطريقة أفضل فى احتواء الأزمات التى كانت تسببها مياه الأمطار على الرغم مما تعانيه بعض شوارع الجيزة المتهالكة وذلك من خلال تحسين وتطوير شبكات المياه والصرف، مشيدا بخبرة بدوى، الكبيرة فى إدارة الأزمات والتى مكنته من مواجهة الأزمات التي كانت تنتج عنها الكوارث فى الماضى .

كما أشاد النائب تامر عبدالقادر، بالنجاح الكبير لتطوير شبكتي المياه والصرف الصحي بالقاهرة، وذلك من خلال تضافر الجهود والتنسيق الذى شهدته الفترة الماضية بين كل من المهندس مصطفي الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، والمهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى، لافتا إلى أن تعاونهما أثمر عن إنقاذ العاصمة من الغرق في مياه الأمطار مثلما كان يحدث في الماضي .

وشدد عبد القادر، على ضرورة التعاون بين الهيئات والشركات التي تقدم خدماتها للمواطن البسيط لتحقيق أفضل نوع من الخدمة يرضى عنها المواطن وتحقق المصلحة العامة للدولة .


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