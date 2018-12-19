  • الأربعاء 19 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:23 م
بحث متقدم
ريال مدريد وكاشيما

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وكاشيما

وزيرة الصحة

استنفار في مصر بعد ظهور فيروس«كورونا» بالسعودية

أرشيفية

فراخ المطاعم المتردية والنطيحة.. من يحمى بطون المصريين؟

القوات الأمريكية

انسحاب "كامل وسريع" للقوات الأمريكية في سوريا

الرئيس السيسي

أول تعليق من«التنمية المحلية» على إحراج محافظ القاهرة

العراق (أرشيفية)

طلب عاجل من العراق للسعودية بشأن صدام حسين

مبارك

تفاصيل تنشر لأول مرة عن كواليس تنحي «مبارك»

أبومازن

فلسطين لـ إسرائيل: سنرد بالمثل

نقابة الصحفيين

قرار من النيابة بشأن الاعتداء على الصحفيين

غادة والي

للمتقدمات للأم المثالية: لا يجب أن يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة

الكويت: مباحثات مستمرة مع السعودية لحل أزمة الخليج

عرب وعالم

الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح
الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح

وكالات

أخبار متعلقة
#

الكويت تدعو لوقف الحملات الإعلامية لاحتواء الخلاف الخليجي

#

"أديب": محاولات هدم استقرار المملكة لم تنته

#

هذا الشخص كبش فداء لـ"بن سلمان"

#

لهذه الأسباب دعمت مصر السعودية في أزمة «خاشقجي»

السعودية

الكويت

الأزمة الخليجية

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، اليوم الأربعاء، استمرار المباحثات بين الكويت والسعودية للبحث عن حل للأزمة الخليجية.

وأضاف الوزير الصباح، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهولندي ستيف بلوك بالكويت، أن السعودية "دولة شقيقة كبرى لنا والتواصل معها مستمر في كل زمان ومكان وحول جميع القضايا".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو 2017، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" تصفها الدوحة بـ"الحصار".

وتتهم هذه الدول قطر بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على القرار الوطني القطري.

وبشأن المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، قال الصباح إن "اللقاءت مع الأشقاء في السعودية مستمرة، وفي القريب العاجل سنتوصل إلى اتفاق".

وتضم المنطقة المقسومة (المحايدة) حقلي "الخفجي" و"الوفرة"، ويتراوح إنتاجهما بين 500 و600 ألف برميل نفط يوميا، مناصفة بين الدولتين.

وأغلق البلدان، العضوان بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، "الخفجي"، في أكتوبر 2014، لأسباب بيئية، وتبعه إغلاق "الوفرة"، في مايو 2015، لعقبات تشغيلية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "الآثار" تبحث عن بقايا مدينة صناعية بـ"الدير الأبيض"
» "المهدي" يعود إلى السودان وسط أنباء عن عفو رئاسي
» الكويت: مباحثات مستمرة مع السعودية لحل أزمة الخليج
» الانتهاء من مسجد وكنيسة العاصمة الإدارية الجديدة
» ترامب ينسحب من سوريا بعد مكالمة أردوغان
» «السيسي» يصل القاهرة عائدًا من النمسا
» ضابط "الرقابة الإدارية": حصلنا على إذن النيابة لتسجيل مكالمات المتهمين
» غدا الحكم على 292 متهمًا فى قضية محاولة اغتيال السيسي
» تأجيل محاكمة «بديع» و70 إخوانيًا في أحداث عنف
» نتنياهو: لولا السلاح لذبحنا العرب
» صور.. صفقة الأهلي الجديدة تشارك في التدريبات

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • فجر

    05:25 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق