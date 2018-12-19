مدبولي: الإعداد لطرح أكثر من 500 وحدة للبيع بالعلمين الجديدة قريبًا

19 ديسمبر 2018 - 06:15 م

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته اليوم مدينة العلمين الجديدة، بأنه جارٍ الإعداد لطرح أكثر من 500 وحدة بالإسكان المتميز بالمدينة، للبيع للجمهور، وسيتم الإعلان عنها خلال أيام، حيث يتم الانتهاء من تنفيذ حوالي 2000 وحدة سكنية بالمشروع، وجارٍ حالياً الانتهاء من تشطيب واجهات العمارات، وإنارة الشوارع.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: جارٍ حالياً تنفيذ 128 عمارة بمشروع "سكن مصر"، من إجمالي نحو 300 عمارة (أرضى + 7 أدوار متكررة) سيتم تنفيذها بالمشروع، بمدينة العلمين الجديدة، بإجمالي 7 آلاف وحدة سكنية.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء، موقعي تنفيذ فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة العلمين الأهلية بمدينة العلمين الجديدة.

وأوضح المهندس أسامة عبد الغنى، رئيس جهاز المدينة، أنه تم البدء في تنفيذ 9 مبان، بمشروع فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، التي يتم تنفيذها بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مسطح حوالي 62 فداناً، ومن المقرر الانتهاء من 4 مبان منها، وتجهيزها للتشغيل بنهاية سبتمبر المقبل.

بينما يتم أيضا تنفيذ مشروع إنشاء جامعة العلمين الأهلية على مسطح حوالي 126.50 فدان، بالتعاون بين وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة التعليم العالي، وتشمل كليات (القانون الدولي – السياحة والفنادق – الهندسة – الطب – الصيدلة)، وإسكان الطلبة، وإسكان أعضاء هيئة التدريس، ومن المقرر البدء في تشغيل 3 كليات سبتمبر المقبل، بخلاف مبنى خدمي، مؤكدا أنه يتم تنفيذ أعمال الطرق المحيطة والموازية للموقع بنسبة 85%.