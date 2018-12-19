بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وكاشيما
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ويقدم المصريون بث مباشر لمباراة ريال مدريد وكاشيما في مونديال الأندية.
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فجر
05:24
شروق
06:53
ظهر
11:57
عصر
14:42
مغرب
17:00
عشاء
18:30