«مدبولي» يتفقد عينات تشطيب الأبراج والمنطقة الترفيهية بالعلمين الجديدة

19 ديسمبر 2018 - 06:11 م

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته اليوم مدينة العلمين الجديدة، عينات تشطيب الأبراج، والمنطقة الترفيهية الشاطئية بالمدينة، وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة الاعتماد على مواد البناء والتشطيبات المصرية، تشجيعاً للصناعة المحلية، مع الاهتمام بجودة التشطيبات المنفذة.

وأشار المهندس أسامة عبد الغنى، رئيس جهاز المدينة، إلى أنه يتم حالياً تنفيذ 15 برجاً بالمنطقة الشاطئية، والتي صدرت أوامر إسناد تنفيذها بموافقة مجلس الوزراء لـ6 شركات (أبناء حسن علام، أوراسكوم، درة، رديكون، سياك، والمقاولون العرب)، بارتفاعات تتراوح بين 27 و40 دوراً، بإجمالي مسطح أرض 320 ألف م2، كما تم البدء في أعمال الخرسانة المسلحة وجارٍ تنفيذ أعمال المباني والتشطيبات بالجزء الشرقي للمنطقة الترفيهية أمام منطقة أبراج العلمين بإجمالي مسطح أرض حوالي 16500 م2، ومكونة من (بدروم + أرضى + أول)، بينما بلغت نسبة تنفيذ أبراج وسط المدينة 25 %، وهى مقامة على مسطح 111 ألف م2، مكونة من (2 دور بدروم + دور أرضي + دور ميزانين + 8 أدوار متكررة، بعدد 1186 وحدة، لأغراض: سكنى – تجاري – إداري).

وأوضح أنه جارٍ صب جسم الجراج الرئيسي، الذي يسع 3 آلاف سيارة بالمنطقة الترفيهية، كما يتم تنفيذ الدور الأرضي فوق الجراج، والذي يحتوي على العديد من النوافير، والشلالات، وشاشات العرض، والمطاعم والكافيتريات، والأماكن الترفيهية، وفروع البنوك، وفندق صغير للاستمتاع بأجمل رقعة بالساحل الشمالي الغربي، كما يتم تنفيذ الحديقة المركزية، والتي تحتوي على أماكن ترفيهية، وأماكن جلوس، ومطاعم ومأكولات خفيفة، معلناً أنه من المقرر أن تعمل المنطقة الترفيهية بالصيف المقبل.