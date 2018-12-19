للمتقدمات للأم المثالية: لا يجب أن يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة

19 ديسمبر 2018 - 06:08 م

أعلنت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي عن فتح باب التقدم لمسابقة اختيار الأم المثالية على مستوى الجمهورية لهذا العام ، وأكدت أن التقدم للمسابقة سيبدأ الخميس 20/12/2018 وحتى الأحد الموافق 20/1/2019

وأكدت والي أن الفئات المكرمة بالاحتفال السنوي المركزي لهذا العام تشمل الأم المثالية على مستوى الجمهورية والأم البديلة والأم من ذوى الاحتياجات الخاصة والأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز في المجالات الرياضية والفنية والعلمية.

وأشارت والى، إلى أن أساس اختيار الأمهات المكرمات هو معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وقدرتها علي الحفاظ على تماسك الأسرة وإيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للأم ورعاية الأبناء والالتزام الأسرة بمنظومة القيم والقدرة على مواجهة الصعاب، كما أشارت الوزيرة إلى أهمية إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتعظيم دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى لاسيما التي لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الأسرى وحمايتهم من مشكلات قد يتعرضون لها

وأضافت والي أن من أهم شروط اختيار الأم سواء الطبيعية أو من ذوى الاحتياجات الخاصة أو الأم التي لديها أبن معاق، هي الا يقل السن عن 50 سنة ولها قصة عطاء وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود بحد أقصى 5 أبناء ، وجميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال ويستثنى الابن المعاق ذهنياً غير قابل للتعليم.

وأوضحت والى أن من المعايير المرجحة لاختيار الام لهذا العام تفضيل الأعلى درجة في السلم التعليمي للأبناء والأم التي استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل أو الأم العاملة أو التي ليها زوج مريض أو الأرملة والمطلقة.

وفيما يخص اختيار الأم البديلة لفتت والى إلى أنها أم لأسرة كافلة لأطفال محرومين من الرعاية الأسرية في منزلها مع أطفالها الشرعيين أو زوجة لأب قامت برعاية أبناء الزوج أو أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل عال، والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة في التعليم والصحة والمعاملة.

وذكرت والي ان من المعايير المرجحة لاختيار الأم البديلة تتعلق بفترة رعاية أطول للابن البديل أو ابن الزوج، أيضاً تفضيل الام الذي وصل الابن البديل إلى الدرجة الأعلى في السلم التعليمي.

وصرحت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية أن مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية ستقوم بدراسة جميع الترشيحات المنطبق عليها شروط ومعايير الاختبار ميدانياً لمن تقدموا بطلبات بشكل مباشر للمديريات مع مراعاة الشفافية على أن تقدم المرشحة إقرار بأنها لا تمت بصلة لأى من العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي.