  • الأربعاء 19 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:41 م
بحث متقدم
ريال مدريد وكاشيما

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وكاشيما

القوات الأمريكية

انسحاب "كامل وسريع" للقوات الأمريكية في سوريا

الرئيس السيسي

أول تعليق من«التنمية المحلية» على إحراج محافظ القاهرة

العراق (أرشيفية)

طلب عاجل من العراق للسعودية بشأن صدام حسين

مبارك

تفاصيل تنشر لأول مرة عن كواليس تنحي «مبارك»

غادة والي

للمتقدمات للأم المثالية: لا يجب أن يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة

أبومازن

فلسطين لـ إسرائيل: سنرد بالمثل

نقابة الصحفيين

قرار من النيابة بشأن الاعتداء على الصحفيين

صفقة الأهلى الجديدة تشارك في التدريبات

صور.. صفقة الأهلي الجديدة تشارك في التدريبات

الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر

جامعة الأزهر: إعفاء المكفوفين وغير القادرين من رسوم الدراسة

طالبة تحاول الانتحار بسبب ضعف مستواها الدراسي

الصفحة الأخيرة

انتحار
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

بسبب ضعف مستواها الدراسي.. طالبة تتناول سم فئران

#

لخلافات زوجية.. انتحار ربة منزل فى الفيوم

#

انتحار سيدة بسبب خلافات زوجية بالبحيرة

#

عجز عن العمل فانتحر.. مأساة عامل فى المنيا

التعليم

انتحار

سم الفيران

حاولت طالبة الانتحار، الأربعاء، عن طريق تناول سم الفئران بسبب ضعف مستواها الدراسي، بينما تناولته سيدة بالخطأ، ما استدعى نقلها للمستشفى للعلاج من التسمم في البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة شبراخيت بوصول «أ .س» 18 سنة، طالبة بالصف الثانى الثانوى، إلى مستشفى إيتاى البارود العام، مصابة بالتسمم بمادة غير معلومة، وتم حجزها تحت الملاحظة، وقررت المصابة بتناولها كمية من سم الفئران لمرورها بحالة نفسية سيئة، بسبب ضعف مستواها الدراسى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الانتهاء من مسجد وكنيسة العاصمة الإدارية الجديدة
» ترامب ينسحب من سوريا بعد مكالمة أردوغان
» «السيسي» يصل القاهرة عائدًا من النمسا
» ضابط "الرقابة الإدارية": حصلنا على إذن النيابة لتسجيل مكالمات المتهمين
» غدا الحكم على 292 متهمًا فى قضية محاولة اغتيال السيسي
» تأجيل محاكمة «بديع» و70 إخوانيًا في أحداث عنف
» نتنياهو: لولا السلاح لذبحنا العرب
» صور.. صفقة الأهلي الجديدة تشارك في التدريبات
» إعفاء الطلاب من الرسوم الدراسة وصرف مساعدات مالية
» الأهلي يستأنف تدريباته بعد مباراة النجوم
» "الداخلية": ربط بيانات المواطنين بـ«الرقم القومي»

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • فجر

    05:25 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق
محرر المصريون