طالبة تحاول الانتحار بسبب ضعف مستواها الدراسي

19 ديسمبر 2018 - 06:07 م

حاولت طالبة الانتحار، الأربعاء، عن طريق تناول سم الفئران بسبب ضعف مستواها الدراسي، بينما تناولته سيدة بالخطأ، ما استدعى نقلها للمستشفى للعلاج من التسمم في البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة شبراخيت بوصول «أ .س» 18 سنة، طالبة بالصف الثانى الثانوى، إلى مستشفى إيتاى البارود العام، مصابة بالتسمم بمادة غير معلومة، وتم حجزها تحت الملاحظة، وقررت المصابة بتناولها كمية من سم الفئران لمرورها بحالة نفسية سيئة، بسبب ضعف مستواها الدراسى.