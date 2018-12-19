وزيرة الصحة: 218 مركزًا متخصصًا لعلاج الحالات المصابة "بالسكر والضغط"

19 ديسمبر 2018 - 06:02 م

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 7 ملايين و 50 ألف مواطن حتى ظهر اليوم التاسع عشر "للمرحلة الثانية" من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".

وأشارت وزيرة الصحة والسكان الى أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وصل الى 19 مليونًا و670 ألفًا و 120 مواطنًا، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماماً.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم فحص 400 ألف و619 طالبًا بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم الأربعاء ،فى محافظات المرحلة الأولى التسعة.

وفِي سياق متصل أكد "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد، وجهت بسرعة صرف الأدوية للمرضى المكتشف إصابتهم خلال المبادرة الرئاسية سواء بمرض "فيروس سي" أو " الضغط والسكر" ، مشيرة إلى أنه يتم صرف أدوية "الضغط والسكر" للمرضى مدى الحياة على نفقة الدولة، مؤكدة أن جميع علاجات الأمراض غير السارية متوفرة في مراكز ومستشفيات الوزارة بالإضافة إلى أنه تم تخصيص 124 مركزا لعلاج الأمراض غير السارية ضمن حملة " 100 مليون صحة " للمرحلة الثانية ، بينما يوجد 94 مركز في محافظات المرحلة الأولى يقوم بصرف العلاج للمرضى بالمجان.

وأضاف "مجاهد" أنه تم تخصيص 70 مركزا لإجراء التحليل التأكيدي الـ PCR للمرضى المصابين بفيروس "سي" من ضمنها 30 مركزا في محافظات المرحلة الأولى، و40 مركزا في محافظات المرحلة الثانية، مؤكداً أنه من يثبت إصابته بالفيروس يتم صرف العلاج له بالمجان.

كما تواصل غرفة عمليات المبادرة تلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg ويتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، و جميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج.



