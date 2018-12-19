«شاكر» يلتقي رئيس المنتدى العربي لمنظمي الكهرباء

19 ديسمبر 2018 - 06:00 م

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور عبدالله بن محمد الشهري رئيس المنتدى العربي لمنظمي الكهرباء محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له.

يأتي ذلك للتعرف على مخرجات ورشة العمل التي قام بتنظيمها المنتدى العربي لمنظمي الكهرباء بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – إدارة الطاقة ، والاتحاد الأوروبي في مصر ، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تحت عنوان "الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وأطر تنظيم أسواق الكهرباء" خلال الفترة من 16-19/12/2018، وذلك بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، وتحت رعاية وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بجمهورية مصر العربية- رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.

وأكد شاكر على أهمية الموضوعات والقضايا التي تناولتها ورشة العمل وعلى رأسها السوق العربية المشتركة للكهرباء والربط الكهربائي وأيضاً كيفية تطوير أسواق الطاقة على المستوى الأوروبي إلى جانب القواعد التنظيمية لتبادل الطاقة وكذلك مناقشة فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة.

واستعرض الوزير اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائي مع الدول الأفريقية والعربية والأوروبية بما يخدم المصالح المشتركة والفوائد التي تعود على الجميع.

وأوضح الدكتور شاكر ما تم إنجازه في الطاقة الكهربائية خلال 4 سنوات بما يلبى كل الاحتياجات الحالية والمستقبلية سواء من المستثمرين أو المشروعات التنموية وكذلك المواطنين.

وأشار إلى الاهتمام بالتوسع في الطاقة المتجددة حيث يتم العمل في مشروع بنبان بأسوان لإنتاج الكهرباء حوالى 1465 ميجاوات بما يمثل أكبر تجمع محطات شمسية في العالم بالإضافة إلى التشريعات التي تساعد القطاع الخاص للاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة وتوفير الخرائط التي توضح الأماكن التي يمكن إقامة مشروعات طاقة متجددة سواء رياح أو شمسية.

كما أشار إلى الاهتمام بتدعيم شبكة نقل الكهرباء ورفع كفائتها مع زيادة أطوال الخطوط الهوائية لكافة الجهود للتنمية والاستثمار وتلبية كافة الاحتياجات الكهربائية للجميع.

وأعرب الدكتور عبدالله الشهرى ـ رئيس المنتدى العربى لمنظمي الكهرباء ـ رئيس هيئة افنتاج المزدوج (الكهرباء والماء ـ المملكة العربية السعودية) عن سعادته بعقد ورشة العمل وأشاد بروح التعاون التي أظهرها الشركاء أثنار التحضير.