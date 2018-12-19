ضبط 8 أشخاص بحوزتهم أسلحة بأسيوط

19 ديسمبر 2018 - 06:00 م

شنت مديرية أمن أسيوط حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز شرطة ساحل سليم وقسم المباحث الجنائية، مدعومين بمجموعات قتالية، واستهدفت طرفي خصومة ثأرية بقرية عرب المطمر، وتمكنت من ضبط 8 أشخاص بحوزتهم أسلحة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كل من «ح. ف. س» مؤهل متوسط وبحوزته بندقية آلية والمحكوم عليه في عدد 7 قضايا تنوعت ما بين «قتل وإخفاء مسروقات وتبديد وضرب وإطلاق أعيرة نارية»، و«م. ح. س» مؤهل متوسط وبحوزته بندقية إسرائيلي والمطلوب ضبطه وإحضاره في عدد (2) قضية إطلاق أعيرة نارية، و«هـ. ع. ح» مؤهل متوسط، وبحوزته بندقية إسرائيلية، والمحكوم عليه في 5 قضايا، تنوعت ما بين «ضرب وتبديد»، و«س. ف. س» طالب بالجامعة وبحوزته بندقية إسرائيلية ومطلوب ضبطه في قضية ساحل سليم إطلاق أعيرة نارية، و«ع. م. س» مؤهل متوسط، وبحوزته بندقية إسرائيلية والمحكوم عليه في عدد (2) قضية تبديد، و«م. س. س» مزارع وبحوزته بندقية إسرائيلية والمحكوم عليه في عدد (4) قضية تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي وضرب وتعدٍ وإتلاف.

كما تم ضبط عدد (23) خزينة إسرائيلية وعدد (300 طلقة) إسرائيلية وعدد (5) خزينة لبندقية آلية وعدد (75) طلقة آلية بحوزة سالفي الذكر المقيمين بعرب مطير، وتم ضبط المدعو «ر. ح. س» مزارع، وبحوزته بندقية إسرائيلية، والمدعو «ح. ن. ح» طالب، وبحوزته بندقية آلية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.