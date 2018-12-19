طلب عاجل من العراق للسعودية بشأن صدام حسين

19 ديسمبر 2018 - 05:56 م

وجه العراق إلى المملكة العربية السعودية، مجموعة من الطلبات التي قال إنها تعالج بعض المشاكل التي تسبب فيها نظام الحكم في عهد الرئيس صدام حسين.

وطلب خالد العطية، رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق، من نظيره السعودي محمد صالح بن طاهر، اليوم الأربعاء، زيادة مقاعد الحج المخصصة للعراق، والعمل على الإسراع بفتح منفذ "عرعر" الحدودي أمام المعتمرين العراقيين.

ومن جانبه قال حسن فهد الكناني، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق، إن "العطية اتفق خلال الاجتماع الوزاري مع وزارة الحج والعمرة السعودية على الإسراع في فتح منفذ عرعر الحدودي أمام المعتمرين العراقيين، للمساهمة بزيادة أعدادهم وتقليل التكلفة عليهم، إضافة إلى تفعيل قطاع النقل البري".

وأشار الكناني في بيان صحفي، إلى أن "العطية طالب بزيادة مقاعد الحج المخصصة للعراق، لوجود أعداد كثيرة من العراقيين المحرومين من أداء مناسك الحج، بسبب سياسات النظام البائد التي منعتهم من أداء هذا الركن المهم من أركان الإسلام، وعدم قدرة الهيئة على استيعاب هذه الأعداد لقلة الحصة المخصصة لها".

وأضاف أن "رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق طالب أيضًا بمنح تأشيرات الدخول للمعتمرين والحجاج من السفارة السعودية في بغداد، لتسهيل عملية منح الفيز والإسراع بإنجازها".