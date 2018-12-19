» تأجيل محاكمة «بديع» و70 إخوانيًا في أحداث عنف

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الإخوان

بورسعيد

بديع

قسم شرطة العرب

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و70 آخرين من قيادات الجماعة، في أحداث العنف والقتل التي وقعت بمحافظة بورسعيد خلال أغسطس 2013، والمعروفة باسم «أحداث قسم شرطه العرب» لجلسة 17 يناير المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامى محمود عبدالرحيم، وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف ومحمد زكى العطار، وأمانة سرعصام سليم وإيهاب محمد على بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم وتبين إلقاء القبض على أحد المتهمين الهاربين، وتلى ممثل الاتهام قرار الإحالة وواجهته المحكمة بالاتهامات المنسوبة إليه من بينها اشتراكه مع المتهمين في تجمهر وتعريض السلم العام للخطر إلا أن المتهم أنكر.

وأثبتت المحكمة حضور دفاعه الذي أبدى استعداده للمرافعة، دون إبداء أي طلبات، في حين طلب المُتهمون من داخل القفص سرعة الفصل في الدعوى، ذاكرين أنهم محبوسون منذ 6 سنوات، ورد عليهم القاضي بأن هناك طلبات من جانب الدفاع يجب تلبيتها قبل الشروع في المرافعة.

كانت النيابة نسبت للمتهمين بأنهم في الفترة من 16 غسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد اشترك المتهمون من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

وتجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتوجهوا للمنشآت الشرطية بقسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات، مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسلم العام، وقد اقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة.


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